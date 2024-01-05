5 января в 21:59 на территории Чартакского района Наманганской области Узбекистана произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился в 218 км к юго-востоку от Ташкента, составила 3,5. Глубина очага — 15 км.

В зоне эпицентра подземные толчки ощущались с силой 2−3 балла, в городе Намангане и других районах — 2 балла.

Напомним, 28 декабря слабое землетрясение — интенсивностью 2 балла — произошло в Янгикурганском районе Наманганской области, который граничит с Чартакским.



