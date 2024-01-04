Иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или других «воинских формированиях» в период «специальной военной операции» (так российские власти называют вторжение РФ в Украину), смогут в упрощённом режиме получить гражданство России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, российское гражданство могут получить не только подписавшие контракт иностранцы, но и члены их семей: супруги, дети и родители контрактника.
Контракт должен быть заключён на срок не менее года. Срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство должен составлять не более одного месяца.
Как обращает внимание РБК, указанные категории иностранных граждан смогут подавать заявления на получение российского гражданства, не сдавая экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства. Им также не смогут отказывать в предоставлении гражданства из-за наличия неснятой или непогашенной судимости или участие в вооружённых конфликтах.
- В ноябре 2022 года Путин подписал указ, разрешивший иностранным гражданам служить в армии РФ по контракту наравне с гражданами России.
- В мае 2023 года Путин также подписал указа об упрощённом порядке приёма в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт с Министерством обороны. В нем не было формулировки «в период проведения специальной военной операции», а срок рассмотрения заявления составлял три месяца вместо одного, уточняет «Медуза».
- В октябре прошлого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются участвовать в войне в Украине.
- С лета в регионах России проходят рейды на иностранцев, которые недавно получили российское гражданство: им раздают повестки, забирают в военкоматы и ставят на воинский учёт.