Иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или других «воинских формированиях» в период «специальной военной операции» (так российские власти называют вторжение РФ в Украину), смогут в упрощённом режиме получить гражданство России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, российское гражданство могут получить не только подписавшие контракт иностранцы, но и члены их семей: супруги, дети и родители контрактника.

Контракт должен быть заключён на срок не менее года. Срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство должен составлять не более одного месяца.

Как обращает внимание РБК, указанные категории иностранных граждан смогут подавать заявления на получение российского гражданства, не сдавая экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства. Им также не смогут отказывать в предоставлении гражданства из-за наличия неснятой или непогашенной судимости или участие в вооружённых конфликтах.