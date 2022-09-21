Генеральная прокуратура Узбекистана выступила с обращением к соотечественникам за границей и предупредила об ответственности за вступление в вооруженные силы иностранных государств.

Согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, наемничество, то есть участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны, находящейся в конфликте, или постоянно не проживающего на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте, либо не уполномоченного никаким государством для выполнения официальных обязанностей в составе вооруженных сил, с целью получения материального вознаграждения или иных личных выгод наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет.

По статье 154−1 УК поступление гражданина Узбекистана на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств, наказывается штрафом до 300 базовых расчётных величин (9 млн сумов) или исправительными работами до 3 лет, а при вербовке — до 5 лет лишения свободы.

«Соответственно, призываем наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, не вступать в ряды вооруженных сил, не участвовать в боевых действиях и еще раз предупреждаем, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

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