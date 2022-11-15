Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ, допускающий прохождение службы в Вооружённых силах РФ людей с иностранным гражданством.

Документ вносит поправки в положение о порядке прохождения военной службы, утверждённое в 1999 году. В частности, теперь иностранцы, как и граждане России, могут служить в армии по контракту.

Как и в случае с российскими гражданами, контракт не может быть заключён с иностранцем, в отношении которого ведётся следствие, вынесен обвинительный приговор или который имеет неснятую судимость, уточняет РБК.

Контракт также нельзя заключить с иностранцем, который получил административное наказание за употребление наркотиков до окончания срока наказания.

Кроме того, россияне со вторым гражданством также будут призываться в армию на срочную службу. Раньше на службу призывались только граждане России.

В соответствии с новой редакцией положения, прохождение военной службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

В сентябре Владимир Путин утвердил поправки в закон о гражданстве Российской Федерации, которые упрощают получение гражданства иностранцами, которые подписали контракт на прохождение военной службы в российской армии. Иностранцам-контрактникам разрешили обращаться за получением гражданства без предоставления вида на жительство.

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Руководители правозащитных организаций Tong Jahoni Валентина Чупик и «Русь сидящая» Ольга Романова рассказывали «Газете.uz», как граждан Узбекистана, находящихся в России на заработках и в тюрьмах, вербуют для отправки на войну с Украиной (в этом же материале есть контакты правозащитных организаций, которые готовы оказать помощь гражданам Узбекистана в России).