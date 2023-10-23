Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются участвовать в войне в Украине. Об этом он заявил на военно-научной конференции Клуба военачальников России 19 октября. Мероприятие было посвящено вопросам преступности среди мигрантов.
«Пока идёт специальная военная операция (так российские власти называют вторжение в Украину — ред.), я думаю, надо привлечь их [мигрантов] к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином Российской Федерации, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин.
Глава СК РФ не впервые призывает привлечь иностранцев с российскими паспортами к войне в Украине. В январе этого года в интервью «Российской газете» Бастрыкин сказал, что в первой половине 2022 года более 60 тысяч совершеннолетних граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили гражданство России и вместе с ним «конституционную обязанность по защите принявшей их страны». «В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции», — заявил тогда он.
Ряд российских СМИ сообщили, что 20 октября российские силовики задержали и насильно доставили посетителей мечети в Подмосковье в военкомат. Там у них отобрали документы, заставили пройти медосмотр и принуждали подписать контракты с Минобороны РФ. По информации Telegram-канала «Портфель Генштаба», задержанными оказались мигранты, «которые успели получить российские паспорта».
- В сентябре 2022 года в России приняли поправки, по которым иностранцы, заключившие контракт на службу в российской армии, могли получить гражданство РФ в ускоренном порядке после полугода участия в боевых действиях. В мае 2023 года президент России Владимир Путин своим указом изменил условия упрощённого приёма в гражданство — теперь претендовать на него могут иностранцы, которые в период проведения «спецоперации» заключили контракт на военную службу на один год.
- В августе «Медиазона» рассказывала, что сразу в нескольких регионах России прошли «облавы» на иностранцев, недавно получивших российское гражданство. По данным издания, силовики вместе с военкомами ходили по рынкам и овощебазам и раздавали повестки, некоторых мужчин забирали в военкоматы и ставили на воинский учёт. Правозащитница Татьяна Котляр сообщила, что в Калужской области мигрантам отказывали в приёме документов для получения гражданства РФ, пока они не подпишут контракт на участие в войне в Украине.
- Ранее Министерство обороны Великобритании писало, что в преддверии президентских выборов 2024 года российские власти пытаются избежать непопулярных мер по мобилизации внутри страны, вербуя иностранцев. В сводке ведомства говорилось, что как минимум с мая этого года Россия активно вербует мигрантов из стран Центральной Азии, обещая ускоренное гражданство и высокую зарплату. «В РФ проживает не менее шести миллионов мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль, вероятно, рассматривает как потенциальных рекрутов», — отмечалось в сообщении.