В Администрации президента Узбекистана произошли новые назначения, сообщило УзА.

Асилбек Анварович Худаяров назначен на должность первого заместителя заведующего отделом социального развития Администрации президента Узбекистана.



Фото: UzReport

На этом посту он сменил Алишера Садуллаева. До назначения работал начальником Главного медицинского управления при Администрации президента, а прежде — директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и первым заместителем министра здравоохранения.

Гаянэ Олеговна Умерова назначена на должность заместителя заведующего отделом социального развития администрации президента,

Фот: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

С 2008 по 2017 год работала ведущим специалистом отдела выставок и фондов Галереи изобразительного искусства Узбекистана, с 2017 по 2020 годы — начальником отдела управления финансами фонда развития искусства и культуры Министерства культуры, заместителем исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В июле этого года Гаянэ Умерова была назначена председателем Фонда развития культуры и искусства.

Жобир Одилович Азимов назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контрольных органов.

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

Ранее он работал начальником управления Генеральной прокуратуры Узбекистана.