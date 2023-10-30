В Администрации президента Узбекистана произошли новые назначения, сообщило УзА.
Асилбек Анварович Худаяров назначен на должность первого заместителя заведующего отделом социального развития Администрации президента Узбекистана.
На этом посту он сменил Алишера Садуллаева. До назначения работал начальником Главного медицинского управления при Администрации президента, а прежде — директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и первым заместителем министра здравоохранения.
Гаянэ Олеговна Умерова назначена на должность заместителя заведующего отделом социального развития администрации президента,
С 2008 по 2017 год работала ведущим специалистом отдела выставок и фондов Галереи изобразительного искусства Узбекистана, с 2017 по 2020 годы — начальником отдела управления финансами фонда развития искусства и культуры Министерства культуры, заместителем исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
В июле этого года Гаянэ Умерова была назначена председателем Фонда развития культуры и искусства.
Жобир Одилович Азимов назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контрольных органов.
Ранее он работал начальником управления Генеральной прокуратуры Узбекистана.