Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 декабря подписал постановление «О мерах по бесперебойному обеспечению потребителей автобензина в осенне-зимний период и недопущению резкого роста цен на него».

Согласно документу, с 10 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года, в порядке исключения, обнуляется акцизный налог на импортный и местный бензин Аи-80 и начисление и взыскание акцизного налога на его розничную продажу.

Это, как ожидается, позволит снизить розничные цены на бензин Аи-80 в среднем на 8,7% по сравнению с текущими ценами. В сюжете программы телеканала «Узбекистан 24» отмечалось, что в результате временной отмены акциза в распоряжении населения и предпринимателей останется 213,7 млрд сумов, то есть госбюджет недосчитается этой суммы.

С 10 декабря по 1 апреля «Узнефтегазинспекции» и «Узэнергоинспекции», в порядке исключения, разрешено проверять предпринимателей по фактам незаконного и неэффективного использования энергоресурсов без согласования с бизнес-омбудсманом. При этом они не должны вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность компаний.

Кроме того, по результатам проверок инспекции могут вносить представления в правоохранительные органы по применению мер наказания в отношении лиц, допустивших лишние потери бензина и хищения.

Как мы сообщали ранее, за счёт отмены акциза стоимость бензина Аи-80 на заправках компании «Узбекнефтегаз» с 00:00 часов 13 декабря снижается 1100 сумов — до 5700 сумов.