Отмена акцизного налога на импорт и продажу бензина марки Аи-80 должна привести к снижению розничной стоимости топлива на АЗС на 1000−1200 сумов. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев.

О планах отмены акциза на два месяца было заявлено 7 декабря. Одновременно было принято решение увеличить ежедневный объём выставления на биржевые торги бензина Аи-80. Кроме того, введён 5-процентный лимит на превышение стартовой цены.

Дополнительно нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство бензина этой марки.

Эти меры должны привести к снижению стоимости бензина Аи-80 до 5500 сумов, сказал замминистра. Сейчас на заправках компании «Узбекнефтегаз» он продаётся по 6800 сумов.

Накануне сообщалось, что почти 300 АЗС перестали получать бензин из-за «необоснованного повышения цен и низкое качество продукции».