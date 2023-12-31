Кенгаш народных депутатов Ташкента 28 декабря утвердил бюджет города и его районов на 2024 год. Главный финансовый документ Ташкента, подписанный председателем кенгаша, не был опубликован для общественного обсуждения.

Сессия кенгаша прошла 27 декабря, однако она не транслировалась в прямом эфире, а запись встречи нигде не опубликована. В пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале, принятие бюджета 2024 года не упоминается.

Расходные статьи городского бюджета (с учётом районов) в 2023 году прогнозируются на сумму 9,78 трлн сумов, что больше прогнозного показателя 2023 года на 26,3% (7,74 трлн сумов). Расходы включают перечисление 513,8 млрд сумов из республиканского бюджета.

Расходы самого бюджета столицы ожидается на уровне 8,077 трлн сумов (6,41 трлн сумов, +26%).

Четверть всех расходов приходится на возмещение убытков предприятий теплоснабжения из-за применения сниженных тарифов для населения. На это планируется выделить 1,97 трлн сумов, что на 22,8% больше прогноза на 2023 год (1,6 трлн сумов).

В расходах появилась статья о платежах за внешний долг — 232,57 млрд сумов, а также средства на погашение кредита перед Фондом реконструкции и развития (ФРРУ, суверенный фонд страны) — 234,88 млрд сумов, а также на покрытие зарубежных кредитов — 12,99 млрд сумов.

На субсидии за услуги общественного транспорта на основе брутто-контракта по сниженным тарифам запланировано 1 трлн сумов. В 2023 году на эту цель уже выделяли 412 млрд сумов из госбюджета.

Брутто-контракты — это модель организации пассажирских перевозок, при которой вся выручка перечисляется на специальный счёт бюджета города, а городская администрация оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объёма выполненных работ с условием контроля их качества. Подробнее об этой модели.

На возмещение убытков метрополитена за применение сниженных тарифов за проезд — 575,7 млрд сумов. Это в 4 раза больше, чем планировалось в 2023 году (141,8 млрд сумов). При этом в конце декабря в закон о бюджете этого года внесли поправки о выделении 278,5 млрд сумов из республиканского бюджета на покрытие убытков столичного метро.

Бюджет Главного управления благоустройства планируется увеличить на 14,7% — с 474,7 млрд до 544,6 млрд сумов, Управления здравоохранения — до 2,1 трлн сумов (+13,9%), Управления дошкольного и школьного образования — до 485,99 (+37,9%).

На ремонт и обновление лифтов в многоквартирных домах намечено потратить 143,2 млрд сумов (+10%, было 130,2 млрд сумов). В начале 2021 года Антимонопольный комитет выступал против монополии для «Технопарка» (учредитель — хокимият Ташкента) в сфере ремонта и установки лифтов в многоэтажках.

«Газета.uz» ранее рассказывала, какими прогнозируются доходы бюджета Ташкента в 2023 году.