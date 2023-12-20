Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса одобрили поправки в государственный бюджет Узбекистана на 2023 год, предусматривающие увеличение госрасходов и лимита дефицита бюджета, поскольку правительство не уложилось в рамки утверждённых затрат.

Традиционно Министерство экономики и финансов не обращалось в парламент в течение года с просьбой разрешить увеличить расходы, не отчитывалось перед депутатами о необходимости тех или иных затрат, а внесло законопроект о поправках под конец года.

15 декабря Законодательная палата рассмотрела поправки меньше, чем за 20 минут.

Заместитель министра экономики и финансов Ахадбек Хайдаров в ходе своего выступления, которое длилось 13 минут сообщил, что по итогам этого года ожидается рост экономики Узбекистана на 5,7%. Доходы госбюджета прогнозируются на уровне 233,6 трлн сумов, что лишь немного выше прогноза в начале года (232,6 трлн сумов).

Расходы планируется дополнительно увеличить на 24,52 трлн сумов (почти $2 млрд). На повышение зарплат, пенсий и пособий два раза по 7% (14%) и коммунальных платежей бюджетных организаций дополнительно выделено 3,74 трлн сумов.

На программы развития в социальной сфере дополнительно направлено 7,5 трлн сумов. В частности, на кардинальное совершенствование сферы образования и создания достойных условий для учителей — 3,2 трлн сумов. На поощрительные выплаты учителям — дополнительно 1,53 трлн сумов, на печать учебников нового поколения, разработанных на основе опыта Финляндии, — дополнительно 456 млрд сумов, хотя изначально было заложено 920 млрд сумов.

Объём субсидий на строительство в рамках государственно-частного партнёрства дополнительно выделяется 510 млрд сумов — всего 2,77 трлн сумов.

На дополнительные расходы, связанные с питанием воспитанников государственных детских садов и сниженного размера платы за сад, — 137 млрд сумов.

На сферу здравоохранения дополнительно выделяется 1,7 трлн сумов. На финансирование зарплат дополнительного штата медработников, который возник в результате создания новых мощностей в медицинских учреждениях и увеличения числа больниц, — 1,6 трлн сумов. На развитие педиатрии и пульмонологии — 69 млрд сумов.

Число нуждающихся семей, включённых в единый социальный реестр, превысили 2,1 миллиона человек (на 18% больше плана), из-за чего потребовалось выделить дополнительно 1,8 трлн сумов на пособия.

Ещё 500 млрд сумов потрачены на перевод систем теплоснабжения объектов социальной сферы на уголь в рамках государственно-частного партнерства.

Кроме того, выделено дополнительно 5,2 трлн сумов на финансирование проектов в отраслях экономики. Из этой суммы 3,57 трлн сумов получила компания UzGasTrade, специализирующейся на оптовой закупке и продаже газа на внутреннем рынке. Речь идёт о покрытии разницы в средней цене покупки (по рыночной цене) и продажи природного газа на внутреннем рынке (по сниженным тарифам).

412 млрд сумов выделяется на организацию и финансирование системы перевозки пассажиров автобусами на основе брутто-контракта по сниженным тарифами в Ташкенте, расширение маршрутной сети и обновление автопарка.

За перевозку пассажиров в Ташкентском метрополитене по сниженным тарифам и за обеспечение их безопасности — 335 млрд сумов.

На покрытие части транспортных расходов экспортёров — 92 млрд сумов, на расходы, связанные с арендой крупных торговых складов, предназначенных для реализации текстильной и швейно-трикотажной продукции на внешних рынках, а также внедрение финансовой отчётности на основе международных стандартов — 20 млрд сумов.

Кроме того, выделено 4,6 трлн сумов на реализацию «актуальных социально-экономических мероприятий в регионах и развитие инфраструктуры махаллей». Например, на проект по улучшению питьевого водоснабжения населения Сурхандарьинской области из Тупалангского водохранилища направлено 263 млрд сумов, всего с 2021 года из госбюджета на этот проект выделено свыше 1 трлн сумов.

В связи с этим предельный размер дефицита консолидированного бюджета (входят госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития) увеличен с 3% до 5,5% ВВП, то есть расходы превысили доходы примерно на 58,5 трлн сумов ($4,72 млрд). При этом Минэкономфин в начале года ожидал дефицит на уровне 2,4%, но по факту за последние годы правительство ни разу не укладывалось в лимит.

Для поддержки госбюджета и финансирования инвестиционных проектов также увеличивается потолок внешних заимствований, которые привлекаются в рамках новых соглашений от имени правительства под государственные гарантии. В начале года планировалось привлечь зарубежные кредиты максимум на 4,5 млрд долларов, то теперь он составит 5,5 млрд долларов.

Шарофиддин Назаров.



Затем депутаты почти без вопросов приняли документ за 6,5 минут. Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов спросил замминистра экономики и финансов Ахадбека Хайдарова и председателя Комитета Закпалаты по бюджету и экономическим реформам Шарофиддина Назарова, почему поправки не вносились своевременно.

Назаров не ответил на вопрос, почему законопроект внесли так поздно, но сказал, что «по каждой поправке предоставлены обосновывающие документы» и начал говорить про заключения Счётной палаты, обсуждения с депутатами.

Спикер заявил, что он не спрашивал мнения комитета по законопроекту, а задал вопрос о задержке внесения поправок.

Глава комитета со ссылкой на правительство объяснил это тем, что «в рамках административных реформ до сих пор продолжается работа по оптимизации» и «на проводимых собраниях в регионах появляются дополнительные многочисленные поручения по решению проблем».

По его словам, по бюджетному правилу депутаты должны были получать поправки на рассмотрение каждый квартал.

Другие депутаты не задали вопросы касательно увеличения затрат госбюджет, приняли закон сразу в трёх чтениях и направили в Сенат.

На заседании Сената председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ Эркин Гадоев озвучил некоторые пункты из выступления Ахадбека Хайдарова и призвал сенаторов одобрить поправки.

Сенаторы задали несколько вопросов, а затем одобрили поправки в госбюджет 2023 года.