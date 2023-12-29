Кенгаш народных депутатов Ташкента 28 декабря утвердил бюджет города и его районов на 2024 год. Главный финансовый документ Ташкента, подписанный председателем кенгаша, не был опубликован для общественного обсуждения.

Сессия кенгаша прошла 27 декабря, однако она не транслировалась в прямом эфире, а запись встречи нигде не опубликована. В пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале хокимията, принятие бюджета 2024 года не упоминается. В сообщении указано, что депутаты рассмотрели исполнение бюджета за девять месяцев 2023 года, однако этот документ не опубликован на E-Qaror или опубликован в скрытом виде.


Показатели
Прогноз 2023
Прогноз 2024
1.
Валовый региональный продукт (ВРП), млрд сумов
176 212,10
210 726
2.
Рост ВРП, %
6,3
7,1
3.
Рост производства промышленных товаров, %
6,2
6,4
4.
Рост сферы услуг, %
16,5
11,1
6.
Рост строительных работ, %
6,2
6,7

Согласно прогнозу, валовый региональный продукт (ВРП) увеличится на 7,1% (на 2023 год прогнозировалось 6,3%) — до 210,73 трлн сумов (176,2 трлн сумов), промышленное производство — на 6,4% (6,2%), сфера услуг — на 11,1% (16,5%), строительства — 6,2% (6,2%).

Бюджет столицы без учёта районов прогнозируется на уровне 8,08 трлн сумов, что на 26% больше прошлогоднего показателя (6,41 трлн). С учётом районов — 9,16 трлн сумов.


Показатели
2023
2024
Рост (%)
Всего

6 414 010 365
8 077 400 964
25,9
1 .
Налог на прибыль юрлиц
585 048 019
796 235 220
36,1
2 .
Налог на доходы физлиц
751 998 080
1 530 800 260
103,6
3 .
Налог от реализации бензина, дизтоплива и газа конечным потребителям
321 083 000
427 394 000
33,1
4 .
Налог на имущество юрлиц
932 863 000
1 248 523 000
33,8
5 .
Земельный налог для юрлиц
714 780 000
712 648 000
-0,3
6 .
Налог с оборота
788 871 000
711 945 039
-9,8
7 .
Госпошлина
657 141 000
606 035 000
-7,8
8 .
Штрафы
474 544 000
618 559 000
30,3
9 .
Доход от чистой прибыли госорганизаций
166 180 000
394 364 831
137,3
10 .
Сборы
428 399 000
487 838 000
13,9
11.
Приватизация
100 000 000
29 200 000
-70,8
12.
Налог за пользование недрами по нерудным стройматериалам
20 630 000


13.
Поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи
81 987 795
201 397 128
145,6
14.
Акциз на алкогольную продукцию, включая пиво
191 139 648
222 740 969
16,5
15.
Акциз на табачную продукцию
199 345 823
89 720 517
-55,0


Если в прошлом году большая часть доходов бюджета планировалось сформировать за счёт поступлений от налога на имущество юридических лиц (932,9 млрд сумов), то в новом году — за счёт налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) — 1,53 трлн сумов. Прогнозируется, что поступления от подоходного налога увеличится в два раза (в 2023 году ожидалась сумма в 752 млрд сумов).

Вторым основным источником бюджетных поступлений должен стать налог на имущество юридических лиц — 1,25 трлн сумов (+33%).

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Далее идёт налог на прибыль для юрлиц — 796,2 сумов (585 млрд сумов), рост — на 36%.

Кроме того, прогнозируется резкий рост поступлений от чистой прибыли госорганизаций — 394,4 млрд сумов (в 2,4 раза) и от акциза на услуги мобильной связи — 201,4 млрд сумов (+2,5 раза).

Снижение поступлений ожидается по земельному налогу для юрлиц — 712,6 млрд сумов (-0,3%), налогу с оборота — 711,9 млрд сумов (-9,8%), госпошинам — 606 млрд сумов (-7,8%), акцизу на табачную продукцию — 89,7 млрд сумов (более чем в 2 раза).

По приватизации планируется получить 29,2 млрд сумов, хотя в этом году ожидается сумма в 100 млрд сумов.

Прогнозы доходов и расходов бюджета Ташкента и его районов в 2024 году


Названия города и районов
Прогнозы в 2023 году
В 2024 год
Рост, %

Всего
7 739 304 365
9 677 188 925
25,0
1 .
Ташкент
6 414 010 365
7 563 542 350
17,9
2 .
Шайхантахурский район
118 017 000
139 466 961
18,2
3 .
Учтепинский район
124 639 000
154 517 000
24,0
4 .
Чиланзарский район
127 654 000
153 846 000
20,5
5 .
Мирабадский район
93 697 000
120 121 000
28,2
6 .
Мирзо-Улугбекский район
137 095 000
168 227 000
22,7
7 .
Яккасарайский район
73 992 000
100 504 000
35,8
8 .
Алмазарский район
133 872 000
154 485 000
15,4
9 .
Яшнабадский район
136 638 000
161 928 000
18,5
10 .
Сергелийский район
108 642 000
125 483 000
15,5
11 .
Бектемирский район
60 311 000
67 068 000
11,2
12 .
Юнусабадский район
139 497 000
174 544 000
25,1
13 .
Янгихаётский район
71 240 000
79 598 000
11,7

Ташкент получит из республиканского бюджета трансферты дополнительно на 513,86 млрд сумов, которые будут отражены в расходной части бюджета столицы.

Прогнозы по доходам и расходам бюджета на 2024 году выросли во всех районах и отдельно в Ташкенте по сравнению с прогнозом 2023 года. В частности, наибольший рост ожидается в Яккасарайском (+35,8%), Мирабадском (+28,2%) и Юнусабадском (+25,1%) районах.

Бюджет Учтепинского района (153,5 млрд сумов) стал больше бюджета Чиланзарского (153,8 млрд сумов).

Анализ расходов бюджета Ташкента за первое полугодие показал, что хокимият выделил меньше денег малообеспеченным семьям, на ремонт школ, детсадов и больниц, чем было запланировано. Расходы на благоустройство и обновление лифтов также снизились, но на строительство и «прочие цели» выросли.