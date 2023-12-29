Кенгаш народных депутатов Ташкента 28 декабря утвердил бюджет города и его районов на 2024 год. Главный финансовый документ Ташкента, подписанный председателем кенгаша, не был опубликован для общественного обсуждения.

Сессия кенгаша прошла 27 декабря, однако она не транслировалась в прямом эфире, а запись встречи нигде не опубликована. В пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале хокимията, принятие бюджета 2024 года не упоминается. В сообщении указано, что депутаты рассмотрели исполнение бюджета за девять месяцев 2023 года, однако этот документ не опубликован на E-Qaror или опубликован в скрытом виде.

№

Показатели

Прогноз 2023

Прогноз 2024

1.

Валовый региональный продукт (ВРП), млрд сумов

176 212,10

210 726

2.

Рост ВРП, %

6,3

7,1

3.

Рост производства промышленных товаров, %

6,2

6,4

4.

Рост сферы услуг, %

16,5

11,1

6.

Рост строительных работ, %

6,2

6,7



Согласно прогнозу, валовый региональный продукт (ВРП) увеличится на 7,1% (на 2023 год прогнозировалось 6,3%) — до 210,73 трлн сумов (176,2 трлн сумов), промышленное производство — на 6,4% (6,2%), сфера услуг — на 11,1% (16,5%), строительства — 6,2% (6,2%).

Бюджет столицы без учёта районов прогнозируется на уровне 8,08 трлн сумов, что на 26% больше прошлогоднего показателя (6,41 трлн). С учётом районов — 9,16 трлн сумов.

№

Показатели

2023

2024

Рост (%)

Всего



6 414 010 365

8 077 400 964

25,9

1 .

Налог на прибыль юрлиц

585 048 019

796 235 220

36,1

2 .

Налог на доходы физлиц

751 998 080

1 530 800 260

103,6

3 .

Налог от реализации бензина, дизтоплива и газа конечным потребителям

321 083 000

427 394 000

33,1

4 .

Налог на имущество юрлиц

932 863 000

1 248 523 000

33,8

5 .

Земельный налог для юрлиц

714 780 000

712 648 000

-0,3

6 .

Налог с оборота

788 871 000

711 945 039

-9,8

7 .

Госпошлина

657 141 000

606 035 000

-7,8

8 .

Штрафы

474 544 000

618 559 000

30,3

9 .

Доход от чистой прибыли госорганизаций

166 180 000

394 364 831

137,3

10 .

Сборы

428 399 000

487 838 000

13,9

11.

Приватизация

100 000 000

29 200 000

-70,8

12.

Налог за пользование недрами по нерудным стройматериалам

20 630 000





13.

Поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи

81 987 795

201 397 128

145,6

14.

Акциз на алкогольную продукцию, включая пиво

191 139 648

222 740 969

16,5

15.

Акциз на табачную продукцию

199 345 823

89 720 517

-55,0







Если в прошлом году большая часть доходов бюджета планировалось сформировать за счёт поступлений от налога на имущество юридических лиц (932,9 млрд сумов), то в новом году — за счёт налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) — 1,53 трлн сумов. Прогнозируется, что поступления от подоходного налога увеличится в два раза (в 2023 году ожидалась сумма в 752 млрд сумов).

Вторым основным источником бюджетных поступлений должен стать налог на имущество юридических лиц — 1,25 трлн сумов (+33%).

Далее идёт налог на прибыль для юрлиц — 796,2 сумов (585 млрд сумов), рост — на 36%.

Кроме того, прогнозируется резкий рост поступлений от чистой прибыли госорганизаций — 394,4 млрд сумов (в 2,4 раза) и от акциза на услуги мобильной связи — 201,4 млрд сумов (+2,5 раза).

Снижение поступлений ожидается по земельному налогу для юрлиц — 712,6 млрд сумов (-0,3%), налогу с оборота — 711,9 млрд сумов (-9,8%), госпошинам — 606 млрд сумов (-7,8%), акцизу на табачную продукцию — 89,7 млрд сумов (более чем в 2 раза).

По приватизации планируется получить 29,2 млрд сумов, хотя в этом году ожидается сумма в 100 млрд сумов.

Прогнозы доходов и расходов бюджета Ташкента и его районов в 2024 году

№

Названия города и районов

Прогнозы в 2023 году

В 2024 год

Рост, %



Всего

7 739 304 365

9 677 188 925

25,0

1 .

Ташкент

6 414 010 365

7 563 542 350

17,9

2 .

Шайхантахурский район

118 017 000

139 466 961

18,2

3 .

Учтепинский район

124 639 000

154 517 000

24,0

4 .

Чиланзарский район

127 654 000

153 846 000

20,5

5 .

Мирабадский район

93 697 000

120 121 000

28,2

6 .

Мирзо-Улугбекский район

137 095 000

168 227 000

22,7

7 .

Яккасарайский район

73 992 000

100 504 000

35,8

8 .

Алмазарский район

133 872 000

154 485 000

15,4

9 .

Яшнабадский район

136 638 000

161 928 000

18,5

10 .

Сергелийский район

108 642 000

125 483 000

15,5

11 .

Бектемирский район

60 311 000

67 068 000

11,2

12 .

Юнусабадский район

139 497 000

174 544 000

25,1

13 .

Янгихаётский район

71 240 000

79 598 000

11,7



Ташкент получит из республиканского бюджета трансферты дополнительно на 513,86 млрд сумов, которые будут отражены в расходной части бюджета столицы.

Прогнозы по доходам и расходам бюджета на 2024 году выросли во всех районах и отдельно в Ташкенте по сравнению с прогнозом 2023 года. В частности, наибольший рост ожидается в Яккасарайском (+35,8%), Мирабадском (+28,2%) и Юнусабадском (+25,1%) районах.

Бюджет Учтепинского района (153,5 млрд сумов) стал больше бюджета Чиланзарского (153,8 млрд сумов).

Анализ расходов бюджета Ташкента за первое полугодие показал, что хокимият выделил меньше денег малообеспеченным семьям, на ремонт школ, детсадов и больниц, чем было запланировано. Расходы на благоустройство и обновление лифтов также снизились, но на строительство и «прочие цели» выросли.