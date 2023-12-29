Кенгаш народных депутатов Ташкента 28 декабря утвердил бюджет города и его районов на 2024 год. Главный финансовый документ Ташкента, подписанный председателем кенгаша, не был опубликован для общественного обсуждения.
Сессия кенгаша прошла 27 декабря, однако она не транслировалась в прямом эфире, а запись встречи нигде не опубликована. В пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале хокимията, принятие бюджета 2024 года не упоминается. В сообщении указано, что депутаты рассмотрели исполнение бюджета за девять месяцев 2023 года, однако этот документ не опубликован на E-Qaror или опубликован в скрытом виде.
|№
|Показатели
|Прогноз 2023
|Прогноз 2024
|1.
|Валовый региональный продукт (ВРП), млрд сумов
|176 212,10
|210 726
|2.
|Рост ВРП, %
|6,3
|7,1
|3.
|Рост производства промышленных товаров, %
|6,2
|6,4
|4.
|Рост сферы услуг, %
|16,5
|11,1
|6.
|Рост строительных работ, %
|6,2
|6,7
Согласно прогнозу, валовый региональный продукт (ВРП) увеличится на 7,1% (на 2023 год прогнозировалось 6,3%) — до 210,73 трлн сумов (176,2 трлн сумов), промышленное производство — на 6,4% (6,2%), сфера услуг — на 11,1% (16,5%), строительства — 6,2% (6,2%).
Бюджет столицы без учёта районов прогнозируется на уровне 8,08 трлн сумов, что на 26% больше прошлогоднего показателя (6,41 трлн). С учётом районов — 9,16 трлн сумов.
|№
|Показатели
|2023
|2024
|Рост (%)
|Всего
|6 414 010 365
|8 077 400 964
|25,9
|1 .
|Налог на прибыль юрлиц
|585 048 019
|796 235 220
|36,1
|2 .
|Налог на доходы физлиц
|751 998 080
|1 530 800 260
|103,6
|3 .
|Налог от реализации бензина, дизтоплива и газа конечным потребителям
|321 083 000
|427 394 000
|33,1
|4 .
|Налог на имущество юрлиц
|932 863 000
|1 248 523 000
|33,8
|5 .
|Земельный налог для юрлиц
|714 780 000
|712 648 000
|-0,3
|6 .
|Налог с оборота
|788 871 000
|711 945 039
|-9,8
|7 .
|Госпошлина
|657 141 000
|606 035 000
|-7,8
|8 .
|Штрафы
|474 544 000
|618 559 000
|30,3
|9 .
|Доход от чистой прибыли госорганизаций
|166 180 000
|394 364 831
|137,3
|10 .
|Сборы
|428 399 000
|487 838 000
|13,9
|11.
|Приватизация
|100 000 000
|29 200 000
|-70,8
|12.
|Налог за пользование недрами по нерудным стройматериалам
|20 630 000
|13.
|Поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи
|81 987 795
|201 397 128
|145,6
|14.
|Акциз на алкогольную продукцию, включая пиво
|191 139 648
|222 740 969
|16,5
|15.
|Акциз на табачную продукцию
|199 345 823
|89 720 517
|-55,0
Если в прошлом году большая часть доходов бюджета планировалось сформировать за счёт поступлений от налога на имущество юридических лиц (932,9 млрд сумов), то в новом году — за счёт налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) — 1,53 трлн сумов. Прогнозируется, что поступления от подоходного налога увеличится в два раза (в 2023 году ожидалась сумма в 752 млрд сумов).
Вторым основным источником бюджетных поступлений должен стать налог на имущество юридических лиц — 1,25 трлн сумов (+33%).
Далее идёт налог на прибыль для юрлиц — 796,2 сумов (585 млрд сумов), рост — на 36%.
Кроме того, прогнозируется резкий рост поступлений от чистой прибыли госорганизаций — 394,4 млрд сумов (в 2,4 раза) и от акциза на услуги мобильной связи — 201,4 млрд сумов (+2,5 раза).
Снижение поступлений ожидается по земельному налогу для юрлиц — 712,6 млрд сумов (-0,3%), налогу с оборота — 711,9 млрд сумов (-9,8%), госпошинам — 606 млрд сумов (-7,8%), акцизу на табачную продукцию — 89,7 млрд сумов (более чем в 2 раза).
По приватизации планируется получить 29,2 млрд сумов, хотя в этом году ожидается сумма в 100 млрд сумов.
Прогнозы доходов и расходов бюджета Ташкента и его районов в 2024 году
|№
|Названия города и районов
|Прогнозы в 2023 году
|В 2024 год
|Рост, %
|Всего
|7 739 304 365
|9 677 188 925
|25,0
|1 .
|Ташкент
|6 414 010 365
|7 563 542 350
|17,9
|2 .
|Шайхантахурский район
|118 017 000
|139 466 961
|18,2
|3 .
|Учтепинский район
|124 639 000
|154 517 000
|24,0
|4 .
|Чиланзарский район
|127 654 000
|153 846 000
|20,5
|5 .
|Мирабадский район
|93 697 000
|120 121 000
|28,2
|6 .
|Мирзо-Улугбекский район
|137 095 000
|168 227 000
|22,7
|7 .
|Яккасарайский район
|73 992 000
|100 504 000
|35,8
|8 .
|Алмазарский район
|133 872 000
|154 485 000
|15,4
|9 .
|Яшнабадский район
|136 638 000
|161 928 000
|18,5
|10 .
|Сергелийский район
|108 642 000
|125 483 000
|15,5
|11 .
|Бектемирский район
|60 311 000
|67 068 000
|11,2
|12 .
|Юнусабадский район
|139 497 000
|174 544 000
|25,1
|13 .
|Янгихаётский район
|71 240 000
|79 598 000
|11,7
Ташкент получит из республиканского бюджета трансферты дополнительно на 513,86 млрд сумов, которые будут отражены в расходной части бюджета столицы.
Прогнозы по доходам и расходам бюджета на 2024 году выросли во всех районах и отдельно в Ташкенте по сравнению с прогнозом 2023 года. В частности, наибольший рост ожидается в Яккасарайском (+35,8%), Мирабадском (+28,2%) и Юнусабадском (+25,1%) районах.
Бюджет Учтепинского района (153,5 млрд сумов) стал больше бюджета Чиланзарского (153,8 млрд сумов).
Анализ расходов бюджета Ташкента за первое полугодие показал, что хокимият выделил меньше денег малообеспеченным семьям, на ремонт школ, детсадов и больниц, чем было запланировано. Расходы на благоустройство и обновление лифтов также снизились, но на строительство и «прочие цели» выросли.