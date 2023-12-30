Чемпионат мира по рапиду и блицу в Самарканде комментирует Вишванатан Ананд — легендарный индийский шахматист, пятикратный чемпион мира. Корреспондент «Газеты.uz» Георгий Шванов посетил комментаторскую студию и поговорил с ним об итогах турнира по рапиду.

— Какие у вас остались впечатления от хода открытого и женского турниров?

— Я получил удовольствие. Это примечательное событие, второе по просмотрам после матча за звание чемпиона в классических шахматах. Формат всегда драматичный, всегда дарит неожиданные результаты, трагедии. Этот турнир был соответствующе хорош. Главный турнир казался интересным, но закончился очень гладко для Карлсена (Магнус Карлсен в пятый раз стал чемпионом мира по рапиду).

Женский турнир поначалу выглядел спокойным, но стал захватывающим и дошёл до тай-брейка (по итогам которого победила россиянка Анастасия Боднарук — ред).

Я должен поблагодарить Федерацию шахмат Узбекистана, государство за то, что предоставили это фантастическое место для проведения турнира.





— Как вы можете описать выступление обоих победителей, Карлсена и Боднарук?

— Я бы сказал, Карлсен настолько великий игрок, что даже если он не показывает лучшее своё выступление, этого достаточно. Я даже не чувствовал, что его по-настоящему испытывали. Конечно, были сложные партии, но я имею в виду, что ему не пришлось делать чего-то экстраординарного. Оказалось, что его обычного уровня вполне достаточно, как обычно и бывает.

Женский турнир был намного драматичнее. Я процитирую Анастасию, она говорит: «на тай-брейке Хампи играла лучше, но я была быстрее». Отмечу, что она была только 51-й по рейтингу. Даже то, что она зашла так далеко, уже примечательное достижение. Очень редко 51-е место выигрывает сильный турнир и становится чемпионом по рапиду. Для меня это удивительный результат, просто другой уровень.

— Стало ли это главной сенсацией мужских и женских турниров?

— Я бы сказал, что это победа Нодирбека Абдусатторов два года назад. Конечно, все знают его уровень, но не думаю, что кто-либо ожидал от него победы в 2021 году. Люди понимали, что однажды он станет одним из лучших игроков, но победа в 2021 была от него чем-то особенным.

Возможно, победа Анастасии ещё более неожиданна, я не могу привести всю статистику прямо сейчас, надо проверить.





— А на турнире в Самарканде были ли другие неожиданные результаты?

— Мы должны похвалить Хампи Конеру. У неё была драматичная битва, во многих партиях она могла набрать даже больше очков, к примеру против Лэй Тинцзе у неё были очень хорошие шансы. И даже при этом она поделила первое место и по-настоящему превосходила в тай-брейке, но тайм-менеджмент стоил ей титула.

Мы должны понимать, что она уже одна из ветеранов шахмат (Хампи Конеру 36 лет, она выигрывала чемпионат мира по рапиду в 2019 году — ред.), и у неё есть другие обязанности, и то, что она до сих пор способна так играть, очень впечатляет.

— Что вы можете сказать о выступлении узбекских шахматистов на этом соревновании?

— Уверен, узбекистанские фанаты надеялись на большее. Но проблема, что ожидания от этой группы юниоров уже слишком высокие. Победа на Олимпиаде [в августе 2022 года] привела к тому, что от них стали ожидать побед везде.

У Нодирбека был очень хороший турнир по онлайн-шахматам. Он отобрался в финал в Торонто, очень хорошо себя там показал («Газета.uz» рассказывала об итогах турнира). Здесь он сражался достойно, поднялся довольно высоко (11-е место), но этого не хватило, чтобы завоевать медали. Остальные тоже были очень сильны, как например Жахонгир Вахидов. Но я ожидал, что как минимум один из них будет выше.

— Можете вы выделить наиболее запомнившиеся моменты: прекрасные партии, тяжёлые ошибки в обеих группах?

— Я бы сказал, практически каждая партия женского тай-брейка. Также три партии Владимира Федосеева, против трёх индийских шахматистов — Эригайси, Нихала, Видита. Каждая по-своему была примечательна. Я бы добавил победу Конрада Холта над Мамедьяровым, в первый день. Вы могли видеть, что ФИДЕ процитировала мои слова о том что это была игра дня, возможно даже года. Это невероятно.

Партия Ивана Чепаринова против Рихарда Раппорта также была фантастической.

Среди женщин сыграла несколько очень хороших партий в первый день, но под конец она замедлилась. Цзюй Венцзюнь сыграла очень хорошую партию в последнем раунде, как раз против Цзиньэр. Я могу продолжать, но в этом турнире происходит столько всего, что мне придётся всё это записать.





— Последний вопрос. Какие у вас впечатления от организации турнира и от города Самарканда?

— Организация очень зрелищная. Для игроков, это площадка мечты. Очень комфортные отели в пешей доступности. Особенно хорошее место проведения турнира, для игры практически идеальное. Все происходит очень быстро, благодаря организаторам.

Насколько я знаю, здесь был министр спорта Узбекистана [Адхам Икрамов], он очень близко вовлечён в шахматы. Усилия по проведению турнира замечательны.

Самарканд мне очень понравился. Я был в Ташкенте трижды, конечно хотел посетить Самарканд, Бухару и Хиву как турист, посмотреть эти города. Я рад, что утром не занят и могу выйти в город. Мы немного спешили, но я видел мечети, мавзолей Амира Темура, это было замечательно. Я сделал чудесные фотографии, чтобы запечатлеть местное искусство. Посетить обсерваторию Улугбека тоже было очень впечатляюще. Но возможно, я только прошёлся по верхам, и на то, чтобы сделать это основательно, уйдёт минимум два-три дня.

Но когда вы совмещаете комментирование и всё остальное, не так просто найти время. Так что это было хорошо, но я надеюсь вернуться ещё. Возможно, на Олимпиаде, через пару лет, или даже до этого.

Ранее генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский рассказал «Газете.uz», почему Самарканд, а не Ташкент был выбран местом проведения чемпионата мира по рапиду и блицу, ответил на вопросы о дресс-коде, претензиях шахматистов и дальнейшем сотрудничестве с Узбекистаном.

Напомним, чемпионат мира по рапиду в Самарканде прошёл 26−28 декабря, а 29−30 декабря состоится первенство мира по блицу.