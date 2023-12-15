Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов разделил с американцем Фабианой Каруаной третье и четвёртое место в Champions Chess Tour — последнем турнире Тура чемпионов 2023 года. За высокий результат в престижном соревновании он получит 50 тысяч долларов. Тренер по шахматам Георгий Шванов рассказывает, как выступил узбекистанский гроссмейстер.

Champions Chess Tour — серия шахматных турниров, основная часть которых прошла онлайн на сайте Chess.com. Финал лиги разыгрывается вживую в Торонто с 9 по 16 декабря. Участие приняли восемь шахматистов, среди которых победители различных промежуточных этапов тура: Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Нодирбек Абдусатторов, Максим Вашье-Лаграв и четверо игроков, набравших больше всего туровых очков в совокупности: Фабиано Каруана, Уэсли Со, Денис Лазавик и Алиреза Фирузджа. «Газета.uz» ранее рассказывала о победе Абдусатторова в этапе Тура чемпионов.

Магнус Карлсен.

Первой частью финала стал круговой турнир, в котором шахматисты играли друг с другом по матчу из двух партий. Партии в основное время игрались с контролем 15 минут на всю партию с тремя секундами добавления после каждого хода. В случае равного счёта проводилась партия в формате армагеддон. В этом формате перед партией игроки выбирали время, с которым готовы играть (максимально — 15 минут). Выбравший наименьшее время играл чёрными и ничья засчитывалась в его пользу. За победу в матче, как в основное время так и в армагеддоне, присуждалось одно очко.

В круговом турнире отсеялись занявшие последние места Денис Лазавик и Алиреза Фирузджа, напрямую в полуфинал прошли Уэсли Со и Магнус Карлсен, а Каруане, Абдусатторову, Вашье-Лаграву и Накамуре предстояло побороться за два выходящих места в стыковых матчах.

Нодирбек Абдусатторов и Хикару Накамура. Источник: Томас Тишио / Chess.com

В стадии нокаута занявшие в отборе третье и четвёртое места Каруана и Абдусатторов играли в верхней сетке, а ставшие пятым и шестым Вашье-Лаграв и Накамура — в нижней. В первом матче Нодирбек уступил Каруане, но, попав в нижнюю сетку, обыграл Накамуру и прошёл в полуфиналы.

В полуфиналах матчи состояли из двух сетов по четыре партии. В случае равного счёта в сете проводился армагеддон. В случае, если после двух сетов счёт становился один-один, игрался решающий сет из двух партий и армагеддона.

Уэсли Со.

Уэсли Со, как победитель первого этапа турнира, имел право выбрать себе соперника по полуфиналу и выбрал Нодирбека. В первом сете победу одержал Абдусатторов, но во втором американец взял реванш и победил в решающем сете на армагеддоне. При этом, выигранная Нодирбеком во втором сете партия, по мнению комментировавшего в прямом эфире гроссмейстера Александра Шиманова, стала одной из лучших партий года.





Таким образом, в соревновании Абдусатторов разделил третье-четвёртое место, за что получил 50 тысяч долларов. В другом полуфинале Магнус Карлсен за два сета справился с Каруаной. Карлсен и Со встретятся в финале и определят победителя Champions Chess Tour.