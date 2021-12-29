Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов сенсационно выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду), прошедший 26−28 декабря в Варшаве. На пути к чемпионству он победил Магнуса Карлсена, Яна Непомнящего, Фабиано Каруана, Левона Ароняна и других фаворитов турнира.

После победы над чемпионом Магнусом Карлсеном в 10 туре, после чего норвежец лишился лидерства в турнире, в оставшихся трёх турах узбекистанцу противостояли 26-летний россиянин Владимир Федосеев, 15-летний Гукеш Доммараджу из Индии и 23-летний Ян-Кшиштоф Дуда. 17-летний гроссмейстер сумел довести матчи с этими соперниками до ничьи, несмотря на проигрышные позиции в некоторых партиях.

Соперники, с которыми сыграл Нодирбек Абдусатторов в 13 турах. У узбекистанца лишь одно поражение в партии с Антоном Коробовым из Украины.

По итогам 13 тура у четырёх шахматистов (Нодирбек Абдусатторов, Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, Фабиано Каруана) было по 9,5 очков, но за титул чемпиона мира по рапиду сразились Абдусатторов и Непомнящий за счёт лучших дополнительных показателей.

Фото: chess.com.

В тай-брейке с двумя партиями (с контролем 3 минут + 2 секунды на ход) первый матч завершился с ничейным результатом, а во втором Нодирбек Абдусатторов обыграл соперника.

По данным Chess.com, 17-летний узбекистанец стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории. Он также получит 60 тысяч долларов призовых.

Нодирбек Абдусатторов — гроссмейстер из Узбекистана, один из самых юных гроссмейстеров в истории шахмат. В 2012 году он стал чемпионом мира до 8 лет. Через два года, в девять лет, он победил двух гроссмейстеров — Андрея Жигалко и Рустана Хуснутдинова — на мемориале Агзамова. В апреле 2015 года в возрасте 11 лет он поставил рекорд по возрасту попадания в топ-100 юниоров мира.