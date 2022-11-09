Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 ноября подписал указ об упрощении государственного регулирования предпринимательской деятельности.

Документ определяет пределы государственного регулирования предпринимательской деятельности, ограничивая их исключительно следующими инструментами:

государственная регистрация субъектов предпринимательства;

внедрение лицензирования, разрешительных и уведомительных процедур по отдельным видам деятельности субъектов предпринимательства;

техническое регулирование;

тарифное и нетарифное регулирование;

обязательное страхование ответственности субъектов предпринимательства в порядке, установленном законом;

государственный контроль;

защита конкуренции;

установление ответственности для субъектов предпринимательства и их должностных лиц;

внедрение отчётов;

внедрение самоуправления на основе членства (участия) в саморегулируемой организации.

Законами могут быть установлены также иные инструменты регулирования предпринимательской деятельности.

Указом установлено, что инструменты государственного регулирования предпринимательской деятельности вводятся исключительно на основе нормативно-правовых актов и нормативных документов в области технического регулирования в целях обеспечения безопасности для жизни и здоровья человека товаров, производимых и реализуемых субъектами предпринимательства, выполняемых работ, оказываемых услуг, защиты его законных интересов, охраны окружающей среды, а также государственной безопасности и создания благоприятных условий для развития предпринимательства.

Кроме того, устанавливается, что регуляторные инструменты, установленные в документах, не являющихся нормативно-правовыми актами или нормативными документами в области технического регулирования, не имеют правовых последствий.

С 1 января 2023 года отменяются следующие требования:

письменное уведомление кредиторов при принятии решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) субъекта предпринимательства и объявление об этом в СМИ;

осуществление продажи новых импортируемых автомобилей только юридическими лицами -официальными дилерами предприятий-производителей;

приостановление подачи электроэнергии юридическим лицам, потребившим электроэнергию сверх объёмов, указанных в договоре электроснабжения (ежемесячный договорной объем);

постановка на отдельный учёт в органах государственной налоговой службы работников, нанятых индивидуальным предпринимателем, путём их регистрации в Единой национальной системе труда.

Указом вводится порядок, в соответствии с которым с 1 марта 2023 года:

налогоплательщикам предоставляется право обжаловать непосредственно в суд решения, принятые налоговыми органами по результатам выездных налоговых проверок и налогового аудита;

всем юридическим лицам, независимо от форм собственности, разрешается оказывать коммерческие услуги через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) при соблюдении требований информационной безопасности;

не допускается выполнение заказов на основании прямых договоров по государственным закупкам, сумма одного из которых составляет 3500-кратный размер базовой расчётной величины и более, реализуемых в соответствии с постановлениями Кабинета министров;

запрещается приобретение товаров (работ, услуг), сумма стоимости которых составляет 3500-кратный размер БРВ и более, по прямым договорам между министерством (ведомством, учреждением) и входящей в его состав организацией (учреждением).

Указом образуется рабочая группа по снижению регуляторной нагрузки для субъектов предпринимательства во главе с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым.

Среди задач рабочей группы — формирование Единого электронного реестра обязательных требований в сфере предпринимательства. Оператором реестра будет Министерство юстиции. Единый реестр будет полностью запущен с 1 июля 2025 года. На первом этапе (2023 год) будет сформирован перечень обязательных требований в сферах строительства, торговли, общественного питания, образования и транспорта, на втором этапе (2024−2025 годы) -перечень обязательных требований во всех сферах.

За несоблюдение обязательных требований, не включенных в Единый реестр, ответственность не устанавливается. Государственным органам и организациям запрещается проводить проверку соблюдения обязательных требований, не включенных в единый реестр.

Указом также утверждён План мероприятий по созданию дополнительных удобств субъектам предпринимательства и сокращению бюрократических барьеров. Сам план пока не опубликован.