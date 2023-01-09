Кенгаш народных депутатов Ташкента 4 января утвердил бюджет города и его районов на 2023 год в объёме 7,74 трлн сумов, что на 1,69 трлн сумов (+28%) больше, чем первоначально утверждённый бюджет 2022 года. Главный финансовый документ Ташкента, подписанный хокимом Джахонгиром Артыкходжаевым опубликован на портале E-Qaror. Для общественного обсуждения бюджет не публиковался.
Как сообщил «Газете.uz» один из депутатов, присутствовавших на заседании кенгаша 30 декабря, мероприятие не транслировалось в прямом эфире из-за некоего «запрета», хотя это является обязательным требованием согласно указу президента Узбекистана. Телеоператоры, которые зашли в зал заседания, через несколько минут покинули его, отметил собеседник.
Депутаты подробно не обсуждали бюджет на 2023 год и утвердили его, поскольку «комиссия кенгаша по бюджету уже рассмотрела его». Собрание длилось около часа.
|№
|Показатели
|Прогноз 2022
|Прогноз 2023
|1.
|Валовый региональный продукт (ВРП), млрд сумов
|120 068
|176 212,1
|2.
|Рост ВРП, %
|7,5
|6,3
|3.
|Рост производства промышленных товаров, %
|6,3
|6,2
|4.
|Рост сферы услуг, %
|30,1
|16,5
|5.
|Рост розничной торговли, %
|8,5
|6.
|Рост строительных работ, %
|6,2
Согласно прогнозу, валовый региональный продукт (ВРП) должен увеличиться на 6,3% (на 2022 год прогнозировалось 7,5%) — до 176,2 трлн сумов (120 трлн сумов), промышленное производство — на 6,2% (6,3%), сфера услуг — на 16,5% (30,1%), строительства — 6,2%.
|тыс. сумов
|№
|Показатели
|2022
|2023
|Рост (%)
|Всего
|4 428 730 322
|6 414 010 365
|44,8
|1 .
|Налог на прибыль юрлиц
|213 889 050
|585 048 019
|173,5
|2 .
|Налог на доходы физлиц
|373 331 100
|751 998 080
|101,4
|3 .
|Налог от реализации бензина, дизтоплива и газа конечным потребителям
|374 434 000
|321 083 000
|-14,2
|4 .
|Налог на имущество юрлиц
|728 836 000
|932 863 000
|28,0
|5 .
|Земельный налог для юрлиц
|586 846 000
|714 780 000
|21,8
|6 .
|Налог с оборота
|586 846 000
|788 871 000
|34,4
|7 .
|Госпошлина
|513 919 900
|657 141 000
|27,9
|8 .
|Штрафы
|256 094 000
|474 544 000
|85,3
|9 .
|Доход от чистой прибыли госорганизаций
|181 290 000
|166 180 000
|-8,3
|10 .
|Сборы
|520 771 000
|428 399 000
|-17,7
|11.
|Приватизация
|100 000 000
|100 000 000
|12.
|Налог за пользование недрами по нерудным стройматериалам
|20 630 000
|13.
|Поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи
|81 987 795
|14.
|Акциз на алкогольную продукцию, включая пиво
|191 139 648
|15.
|Акциз на табачную продукцию
|199 345 823
|Другое
|11 573 272
Бюджет столицы без учёта районов прогнозируется на уровне 6,41 трлн сумов, что на 44,8% (52,3%) больше прошлогоднего показателя. Большая часть доходов бюджета сформируется за счёт поступлений от налога на имущество юридических лиц — 932,9 млрд сумов, или на 28% больше (в прошлом году — 728,8 млрд сумов).
Вторым основным источником бюджетных поступлений станет налог с оборота — 788,8 млрд сумов (586,8 млрд сумов). Как ожидается, объём поступлений увеличится на 34,4%. Далее идёт налог на доходы физлиц (в прошлом году был земельный налог для юрлиц) — 751,99 млрд сумов (419,7 млрд сумов), рост — в 2 раза.
Кроме того, прогнозируется резкий рост поступлений по налогу на прибыль юрлиц — 585 млрд сумов (+2,7 раза) и от штрафов — 474,5 млрд сумов (+1,8 раза).
Снижение поступлений ожидается по налогу от реализации бензина, дизтоплива и газа конечным потребителям — 321,1 млрд сумов (-14,2%), по чистой прибыли от госорганизаций — 166,2 млрд сумов (-8,3%), сборам — 428,4 млрд сумов (-17,7%).
По приватизации планируется получить 100 млрд сумов, как и в прошлом году.
В 2023 году появились ещё несколько доходных статей — налог за пользование недрами по нерудным стройматериалам (20,6 млрд сумов), поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи (81,9 млрд сумов), табачную (199,3 млрд сумов), алкогольную продукцию, включая пиво (191,1 млрд сумов).
Прогнозы по доходам и расходам бюджета на 2023 году резко ухудшились по сравнению с прогнозом 2022 года. В частности, за исключением Бектемирского и Янгихаётского района, во всех районах Ташкента ожидается ухудшение показателей по доходам и расходам.
Прогнозы доходов и расходов бюджета Ташкента и его районов в 2023 году
|№
|Названия города и районов
|Прогнозы в 2022 году
|В 2023 году
|Рост, %
|Всего
|6 044 667 322
|7 739 304 365
|28,0
|1 .
|Ташкент
|4 428 730 322
|6 414 010 365
|44,8
|2 .
|Шайхантахурский район
|157 083 389
|118 017 000
|-24,9
|3 .
|Учтепинский район
|151 349 771
|124 639 000
|-17,6
|4 .
|Чиланзарский район
|158 073 167
|127 654 000
|-19,2
|5 .
|Мирабадский район
|106 959 437
|93 697 000
|-12,4
|6 .
|Мирзо-Улугбекский район
|167 272 601
|137 095 000
|-18
|7 .
|Яккасарайский район
|93 582 311
|73 992 000
|-20,9
|8 .
|Алмазарский район
|191 683 639
|133 872 000
|-30,2
|9 .
|Яшнабадский район
|165 547 012
|136 638 000
|-17,5
|10 .
|Сергелийский район
|116 779 544
|108 642 000
|-7
|11 .
|Бектемирский район
|53 191 928
|60 311 000
|13,4
|12 .
|Юнусабадский район
|187 102 989
|139 497 000
|-25,4
|13 .
|Янгихаётский район
|67 311 212
|71 240 000
|5,8
Напомним, анализ «Газеты.uz» по расходам бюджета Ташкента за первое полугодие показал, что хокимият выделил меньше денег сферам образования и здравоохранения, в том числе на ремонт школ, детсадов и больниц, чем было запланировано. При этом резко возросли расходы на благоустройство, строительство и «прочие».