Кенгаш народных депутатов Ташкента 4 января утвердил бюджет города и его районов на 2023 год в объёме 7,74 трлн сумов, что на 1,69 трлн сумов (+28%) больше, чем первоначально утверждённый бюджет 2022 года. Главный финансовый документ Ташкента, подписанный хокимом Джахонгиром Артыкходжаевым опубликован на портале E-Qaror. Для общественного обсуждения бюджет не публиковался.

Как сообщил «Газете.uz» один из депутатов, присутствовавших на заседании кенгаша 30 декабря, мероприятие не транслировалось в прямом эфире из-за некоего «запрета», хотя это является обязательным требованием согласно указу президента Узбекистана. Телеоператоры, которые зашли в зал заседания, через несколько минут покинули его, отметил собеседник.

Депутаты подробно не обсуждали бюджет на 2023 год и утвердили его, поскольку «комиссия кенгаша по бюджету уже рассмотрела его». Собрание длилось около часа.

№

Показатели

Прогноз 2022

Прогноз 2023

1.

Валовый региональный продукт (ВРП), млрд сумов

120 068

176 212,1

2.

Рост ВРП, %

7,5

6,3

3.

Рост производства промышленных товаров, %

6,3

6,2

4.

Рост сферы услуг, %

30,1

16,5

5.

Рост розничной торговли, %

8,5



6.

Рост строительных работ, %



6,2



Согласно прогнозу, валовый региональный продукт (ВРП) должен увеличиться на 6,3% (на 2022 год прогнозировалось 7,5%) — до 176,2 трлн сумов (120 трлн сумов), промышленное производство — на 6,2% (6,3%), сфера услуг — на 16,5% (30,1%), строительства — 6,2%.

тыс. сумов

№

Показатели

2022

2023

Рост (%)

Всего

4 428 730 322

6 414 010 365

44,8

1 .

Налог на прибыль юрлиц

213 889 050

585 048 019

173,5

2 .

Налог на доходы физлиц

373 331 100

751 998 080

101,4

3 .

Налог от реализации бензина, дизтоплива и газа конечным потребителям

374 434 000

321 083 000

-14,2

4 .

Налог на имущество юрлиц

728 836 000

932 863 000

28,0

5 .

Земельный налог для юрлиц

586 846 000

714 780 000

21,8

6 .

Налог с оборота

586 846 000

788 871 000

34,4

7 .

Госпошлина

513 919 900

657 141 000

27,9

8 .

Штрафы

256 094 000

474 544 000

85,3

9 .

Доход от чистой прибыли госорганизаций

181 290 000

166 180 000

-8,3

10 .

Сборы

520 771 000

428 399 000

-17,7

11.

Приватизация

100 000 000

100 000 000



12.

Налог за пользование недрами по нерудным стройматериалам



20 630 000



13.

Поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи



81 987 795



14.

Акциз на алкогольную продукцию, включая пиво



191 139 648



15.

Акциз на табачную продукцию



199 345 823





Другое

11 573 272







Бюджет столицы без учёта районов прогнозируется на уровне 6,41 трлн сумов, что на 44,8% (52,3%) больше прошлогоднего показателя. Большая часть доходов бюджета сформируется за счёт поступлений от налога на имущество юридических лиц — 932,9 млрд сумов, или на 28% больше (в прошлом году — 728,8 млрд сумов).

Вторым основным источником бюджетных поступлений станет налог с оборота — 788,8 млрд сумов (586,8 млрд сумов). Как ожидается, объём поступлений увеличится на 34,4%. Далее идёт налог на доходы физлиц (в прошлом году был земельный налог для юрлиц) — 751,99 млрд сумов (419,7 млрд сумов), рост — в 2 раза.

Кроме того, прогнозируется резкий рост поступлений по налогу на прибыль юрлиц — 585 млрд сумов (+2,7 раза) и от штрафов — 474,5 млрд сумов (+1,8 раза).

Снижение поступлений ожидается по налогу от реализации бензина, дизтоплива и газа конечным потребителям — 321,1 млрд сумов (-14,2%), по чистой прибыли от госорганизаций — 166,2 млрд сумов (-8,3%), сборам — 428,4 млрд сумов (-17,7%).

По приватизации планируется получить 100 млрд сумов, как и в прошлом году.

В 2023 году появились ещё несколько доходных статей — налог за пользование недрами по нерудным стройматериалам (20,6 млрд сумов), поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи (81,9 млрд сумов), табачную (199,3 млрд сумов), алкогольную продукцию, включая пиво (191,1 млрд сумов).

Прогнозы по доходам и расходам бюджета на 2023 году резко ухудшились по сравнению с прогнозом 2022 года. В частности, за исключением Бектемирского и Янгихаётского района, во всех районах Ташкента ожидается ухудшение показателей по доходам и расходам.

Прогнозы доходов и расходов бюджета Ташкента и его районов в 2023 году

№

Названия города и районов

Прогнозы в 2022 году

В 2023 году

Рост, %



Всего

6 044 667 322

7 739 304 365

28,0

1 .

Ташкент

4 428 730 322

6 414 010 365

44,8 2 .

Шайхантахурский район

157 083 389

118 017 000

-24,9 3 .

Учтепинский район

151 349 771

124 639 000

-17,6 4 .

Чиланзарский район

158 073 167

127 654 000

-19,2 5 .

Мирабадский район

106 959 437

93 697 000

-12,4 6 .

Мирзо-Улугбекский район

167 272 601

137 095 000

-18 7 .

Яккасарайский район

93 582 311

73 992 000

-20,9 8 .

Алмазарский район

191 683 639

133 872 000

-30,2 9 .

Яшнабадский район

165 547 012

136 638 000

-17,5 10 .

Сергелийский район

116 779 544

108 642 000

-7 11 .

Бектемирский район

53 191 928

60 311 000

13,4 12 .

Юнусабадский район

187 102 989

139 497 000

-25,4 13 .

Янгихаётский район

67 311 212

71 240 000

5,8

Напомним, анализ «Газеты.uz» по расходам бюджета Ташкента за первое полугодие показал, что хокимият выделил меньше денег сферам образования и здравоохранения, в том числе на ремонт школ, детсадов и больниц, чем было запланировано. При этом резко возросли расходы на благоустройство, строительство и «прочие».