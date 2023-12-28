27 декабря в Самарканде прошёл второй день чемпионата мира по быстрым шахматам. По итогам 9 туров шахматисты Узбекистана улучшили свои позиции, но пока остаются позади лидеров турнира, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Видит Гуджрати и Магнус Карлсен. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz.

По итогам двух дней первые места среди мужчин делят действующий чемпион мира по рапиду и блицу Магнус Карлсен, с 2023 года представляющий Словению россиянин Владимир Федосеев, и китайский гроссмейстер Юй Янъи. В их активе — по 7 очков.

Карлсен, стартовавший с победы над Видитом Сантошом Гуджрати из Индии, в трёх остальных партиях довольствовался ничьями.

Ещё 13 шахматистов, среди которых упоминавшиеся в нашем предстартовом обзоре Арджун Эрийгаси из Индии и Даниил Дубов из России, с 6,5 баллами преследуют лидеров.

Среди других тяжеловесов Ян Непомнящий из России, Фабиано Каруана и Левон Аронян из США имеют по 6 очков. Румынский гроссмейстер Рихард Раппорт, хорошо стартовавший в первый день, закончил второй день со счётом 2/4 и в общей сложности набрал 5,5 очков.

Нодирбек Абдусатторов.

После ничьих в шестом и седьмом туре, Нодирбек Абдусатторов выиграл две партии подряд, и сейчас у него 6 очков и 29-е место. Столько же у Жахонгира Вахидова, который во второй день отметился победами над топовыми гроссмейстерами Анишем Гири и Доммараджу Гукешем, благодаря чему поднялся на 27-е место.

Мухиддин Мадаминов.

Международный мастер из Узбекистана Мухиддин Мадаминов показал отличный результат, обыграл трёх гроссмейстеров подряд и набрал 5,5 очков, поднявшись на 57-е место. Его партия с индийским гроссмейстером Сурьей Гангули стала курьёзной — опытный гроссмейстер на восьмом ходу получил так называемый «детский мат», одну из самых простых и известных дебютных ловушек.

Скриншот: канал Левитов о шахматах



8-летний Роман Шогджиев из России, в первый день обыгравший узбекистанского гроссмейстера Жахонгира Вахидова, начал второй день с победы над норвежским гроссмейстером Юхан-Себастьяном Кристиансеном.

Анастасия Боднарук.

Среди женщин единоличное лидерство захватила международный мастер из России Анастасия Боднарук, начавшая турнир с 51 стартового номера и набравшая 7 очков из 8.

По 6,5 очка — у индийской шахматистки Хампи Конеру и китаянки Мо Чжай.

Афруза Хамдамова.

Продолжает показывать хороший результат представительница Узбекистана Афруза Хамдамова, недавно победившая на чемпионате мира среди девочек до 14 лет. Проиграв в первом туре второго дня, она сделала ничью с экс-чемпионкой мира украинкой Анной Ушениной и одержала две победы. После восьми туров у неё 4,5 очка и 43-е место.

Узбекистанка Умида Омонова, по итогам первого дня попавшая в топ-5 турнирной таблицы, опустилась на 68-е место, потерпев четыре поражения подряд.

Умида Омонова.

Финальный день чемпионата мира по рапиду стартует 28 декабря в 14:00. Среди мужчин и женщин пока нет явного лидера. Осталось четыре раунда в открытом турнире и три в женском, поэтому исход чемпионата остаётся неопределённым, оставляя шансы для победы для большого числа шахматистов.

Турнирное положение среди мужчин после 9 туров

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Турнирное положение среди женщин после 8 туров

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