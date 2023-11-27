Шахматистку Афрузу Хамдамову, которая победила на чемпионате мире среди девочек до 14 лет в Италии, 26 ноября торжественно встретили в Ташкенте свыше 100 поклонников, представители общественности, шахмат и СМИ. Об этом сообщил директор Агентства по делам молодёжи и председатель Федерации шахмат Алишер Саъдуллаев.

В столичном аэропорту Хамдамову и членов делегации также встретила помощник президента Саида Мирзиёева, которая передала поздравления и подарок президента.

Чемпионке также вручили денежное вознаграждение в 100 млн сумов, а её тренеру — 50 млн сумов.

«Я очень благодарна Афрузе за то, что она подтверждает своими победами правильность всех наших инициатив, за которые мы боремся. За равенство возможностей, за уважение и признание талантов женщин. Особо хочу поблагодарить главного тренера в карьере девочки, её папу Акбара Хакимова. Большое спасибо Вам за то, что вложились в ум и талант вашей дочери», — написала Саида Мирзиёева.

В истории юношеских шахмат страны на чемпионатах мира с классическим контролем побеждали Нодирбек Абдусатторов (2012 год, категория до 8 лет) и Шамсиддин Вохидов (2015 год, категория до 14 лет). Золота на подобных первенствах среди девушек Узбекистана до сих пор не было. Таким образом, Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира по шахматам в истории Узбекистана. До этого Гулрухбегим Тохиржонова и Бахора Эгамбердиева становились вице-чемпионками среди юниоров.