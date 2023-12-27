Термезский районный суд по уголовным делам 7 декабря завершил рассмотрение дела в отношении бывшего первого заместителя хокима Сурхандарьинской области, экс-хокима Денауского и Кызырыкского районов Рустама Пардаева. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов. «Газета.uz» писала о деле в отношении Пардаева в октябре.

44-летний Рустам Пардаев признан виновным в совершении преступлений согласно пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере), пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба) и пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершённый повторно) Уголовного кодекса.

Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с лишением права занимать должностные и материально ответственные должности в государственных органах и организациях с участием государства сроком 2,5 года.

Рустам Пардаев и его защитники готовят апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, сообщил Азиз Абидов.

Рустам Пардаев в 2007−2017 годах работал управляющим Джаркурганского районного филиала и руководителем областного филиала «Микрокредитбанка». Затем руководил главными управлениями экономики и комплексного развития территорий, инвестиций и внешней торговли Сурхандарьи. Был первым заместителем хокима области по вопросам экономики и предпринимательства.

С 2020 года по январь 2022 года работал хокимом Денауского района, в январе 2022 года был назначен хокимом Кызырыкского района. Через месяц после того, как 26 декабря 2022 года от должности хокима области был освобождён Тура Боболов, 25 января 2023 года за день были сменены хокимы сразу 13 районов Сурхандарьи, в том числе Рустам Пардаев.

Ранее мы писали, что экс-хоким Шурчинского района Сурхандарьи Бахтиёр Худойберганов был приговорён к 4 годам ограничения свободы. Он также был среди 13 хокимов, уволенных в тот день в области.