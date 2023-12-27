Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана превращается в орган, одобряющий законы. Об этом в подкасте Lolazor Хушнудбека Худойбердиева заявил депутат нижней палаты парламента Дониёр Ганиев.

Он сообщил, что в этом году проект государственного бюджета 2024 года внесли раньше, чем в прошлом году, но всё равно на 20 дней позже предусмотренного в законодательстве срока (15 октября).

«Была частичная польза от того, что в этом году внесли законопроект раньше. То есть у нас было две недели, чтобы задать свои вопросы во время обсуждений в рабочих группах и фракциях. Да, практически ни один пункт мы не можем изменить, но хотя бы у нас появляется понимание, за что мы голосуем, куда идут деньги, где сумма увеличивается, а где уменьшается», — сказал он.

По его словам, данные бюджета в итоговом варианте представляются в неполной форме, из-за чего у депутатов могут возникнуть неправильное понимание или толкование статей бюджета.

«Чтобы открыть статью бюджета, вы задаёте вопрос. И они поэтапно показывают документы с обоснованием… За эти две недели у нас было время, чтобы узнать, куда тратятся средства», — заявил парламентарий.

Дониёр Ганиев отметил, что по законодательству нижняя палата парламента как законодательный орган может вносить правки в законопроект, принимать или отклонять его.

«У нас есть неправильное представление: когда приходит [на рассмотрение] документ, и вы говорите: что-то неправильно, давайте сделаем так, нам говорят, что проект внесло правительство, значит правительство всё это учло, давайте пропустим [закон], а если у нас есть мнение, то мы можем выйти с отдельной инициативой. Мы становимся как Сенат — орган, одобряющий [законы], наши функции стали похожи на функции Сената», — сказал он.

Парламентарий признал, что общие цифры по бюджету 2024 года (доходы, расходы, дефицит консолидированного бюджета и другие показатели) не изменились и остались такими же, как указало правительство.

Депутат сообщил, что он не голосовал за поправки об увеличении расходов госбюджета 2023 года на 32 трлн сумов, которые были внесены в парламент уже после того, как деньги были израсходованы.

Он указал, что Законодательная палата сначала рассмотрела и одобрила отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев, где дефицит уже превысили допустимый уровень в 3%. Дониёр Ганиев предложил, чтобы сначала приняли поправки в бюджет об увеличении дефицита с 3% до 5,5% к ВВП, а затем приняли отчёт — чтобы всё было последовательно «хотя бы на бумаге».

«Тогда многие обиделись на меня. Поступили сигналы о том, что я говорю неправильные вещи, обращаюсь к правительству очень грубо. Я не смогу противостоять тому, что деньги уже потрачены. Но давайте сначала повысим лимит по дефициту, а затем примем исполнение, но в итоге ничего не вышло. Поэтому я не только не голосовал, но и не принимал участия в заседаниях о поправках и исполнении бюджета за девять месяцев», — заявил парламентарий.

Член Законодательной палаты пытался повлиять на некоторые пункты налоговой политики 2024 года.

«У меня были 4−5 вопросов по различным направлениям. Плохо, когда вы задаёте вопрос, вступаете в спор, диалог, необходимо минимум три раза брать микрофон. А когда вы три раза берёте микрофон, то все начинают на вас косо смотреть, потому что вы начинаете их раздражать, отнимать время. И во время обсуждения проекта бюджета 2024 года меня никто не поддержал. Я тогда подумал: «Если я не смог повлиять на бюджет 2024 года, то зачем мне говорить о том, что уже произошло (о бюджете 2023 года — ред.)?» — отметил он.

Депутат указал, что Законодательная палата может выступать с законодательной инициативой, но если она связана с финансовыми расходами и влияет на бюджет, то она должна согласовать этот вопрос с экономическим комплексом правительства. «Если они не дадут положительное заключение, то наша законодательная инициатива равна нулю. То есть вы можете выступать с инициативой, но без положительного заключения не можете довести закон до рассмотрения», — отметил он.

Напомним, в 2024 году для компаний, добывающих полезные ископаемые в Узбекистане, вводят очередную льготу. Предприятия, которые начнут добычу металлов и углеводородов в ближайшие два года, планируется навсегда освободить от рентного налога. Дониёр Ганиев выступал против этого, но его коллеги норму всё же приняли. Даже спикер палаты Нуриддинжон Исмоилов заявил, что лучше не менять концепцию, предложенную правительством.