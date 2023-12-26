Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 декабря подписал закон о государственном бюджете на 2024 год. Документ был одобрен Законодательной палатой 21 ноября и Сенатом — 20 декабря, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.





В следующем году прогнозируется рост ВВП на 5,6−5,8% (1,3 квадриллиона сумов), а в 2025—2026 годах — 6,2% и 6,4% соответственно. Темпы роста промышленности, как ожидается, составят 6%, сферы услуг — 6,1%, сельского хозяйства — 4%.

Инфляция в 2024 году ожидается на уровне 8−10%, в 2025 году — 7,5−8,5%, в 2026 году — 5−7%.

В документе приведены основные направления налогово-бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Дефицит консолидированного бюджета (входят госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития) планируется снизить с 5,5% до 4% ВВП в 2024 году и 3% ВВП в 2025—2026 годах. Пока правительству не удаётся добиться снижения дефицита до 3%, хотя такая цель утверждается в госбюджете с 2022 года.

В следующем году Узбекистан может привлечь больше кредитов за счёт долга. Лимиты на привлечение внешних заимствований в этом году составляли 4,5 млрд долларов под гарантию государства, но из-за того, что правительство не уложилось в лимит и резко увеличило расходы, показатель увеличили до 5,5 млрд долларов. Из этой суммы 3 млрд долларов были направлены на поддержку госбюджета, 2,5 млрд долларов — на финансирование инвестиционных проектов.

В 2024 году лимит определён на уровне 5 млрд долларов — по 2,5 млрд долларов на поддержку бюджета и инвестиционные проекты. Для диверсификации портфеля госдолга и снижения валютных рисков устанавливается предельный чистый объем государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Узбекистана, в размере 25 трлн сумов (в 2023 году — 17 трлн сумов).

Как сообщалось ранее, базовые ставки по налогам останутся без изменений в среднесрочной перспективе. Поэтому для увеличения поступлений планируется расширять доходную базу бюджета, пересматривать и постепенно отменять предоставленные налоговые и таможенные льготы в зависимости от их эффективности и результативности.

Кроме того, намечено постепенно гармонизировать налоговую и бюджетную политику с требованиями Всемирной торговой организации.

Госдолг не должен превышать макроэкономический безопасный уровень в 60% к ВВП, а в среднесрочной перспективе — 50% к ВВП.

Меняется доля налогов, перечисляемых в республиканский бюджет Каракалпакстана, областные бюджеты областей и городской бюджет Ташкента:

в Навоийской области — 55% (в 2023 году было 80%), в Ташкентской области — 38% (63%), в Ташкенте — 11% (8%), в Каракалпакстане и других областях — 100% (100%) от поступлений налога на доходы физических лиц (кроме налога на доходы физических лиц, уплачиваемого физическими лицами на основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду, а также индивидуальными предпринимателями);

в Навоийской области — 61% (75%), в Ташкентской области — 39% (63%), в Ташкенте -11% (8%), в Каракалпакстане и других областях — 100% (100%) от поступлений налога на прибыль (кроме налога на прибыль, уплачиваемого крупными налогоплательщиками согласно перечню, утверждаемому решением президента, нерезидентами, работающими в Узбекистане через постоянное учреждение, а также с доходов нерезидентов, удерживаемых у источника выплаты).

Для повышения самостоятельности местных государственных органов и обеспечения сбалансированности местных бюджетов расходы на содержание территориальных органов Налогового комитета и Агентства кадастра, народных приёмных президента в регионах, профессиональных школ, колледжей и техникумов, а также расходы, связанные с оплатой труда судебных управляющих, будут финансироваться из местных бюджетов.

Выплата детских пособий и материальная помощь малообеспеченным семьям, содержание организаций Национального агентства социальной защиты населения (детских домов и домов милосердия, секторов работы с несовершеннолетними и семейных детских домов), а также содержание водохозяйственных организаций и махаллей как ННО будет покрываться за счёт республиканского бюджета.

Доходы и расходы госбюджета





Исходя из этих целей и направлений, без учёта межбюджетных трансфертов, доходы консолидированного бюджета (входят госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития) на 2024 год ожидаются на уровне 375,03 трлн сумов, расходы — 427,64 трлн сумов. При этом сумма ожидаемых доходов выше предыдущего прогноза на 2024 год на 21,33 трлн сумов, а сумма расходов — на 40,443 трлн сумов.

Доходы самого бюджета составят 270,4 трлн сумов, а расходы — 280,7 трлн сумов.

Доходы государственных целевых фондов запланированы в размере 65,2 трлн сумов, расходы — 96,1 трлн сумов. При этом в эти фонды планируется направить 32,1 трлн сум трансфертов из республиканского бюджета.

Внебюджетные доходы Пенсионного фонда ожидаются на уровне 46,8 трлн сумов, расходы — 63,1 трлн сумов.

Расходы, запланированные по государственным программам за счёт внешних долгов, увеличатся в 1,5 раза — до 11,7 трлн сумов (в 2023 году — 7,8 трлн сумов).

Предельный дефицит консолидированного бюджета должен быть в пределах 52,6 трлн сумов, или 4% к ВВП (хотя ранее ожидался на уровне 33,5 трлн сумов). Сам госбюджет запланирован с дефицитом в размере 10,3 трлн сумов, или 0,7% к ВВП, а дефицит бюджетов государственных целевых фондов — 30,56 трлн сумов (2,3% к ВВП).

Дефицит планируется покрывать за счёт привлечения государственного внутреннего и внешнего долга, средств от приватизации госактивов и других источников.

Расходы на погашение госдолга вырастут с 19,17 трлн до 32,27 трлн сумов (хотя в прошлом году прогнозировалось увеличение расходов на обслуживание госдолга до 31,5 трлн сумов).





Объём налоговых поступлений прогнозируется на уровне 212,6 трлн сумов, что на 29,2 трлн сумов больше прогнозного показателя на 2023 год. Доходы от налога на прибыль увеличатся до 39,7 трлн сумов, включая поступления от Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов — 18,27 трлн сумов. Прогноз по налогу на доходы физических лиц увеличивается с 9,98 трлн до 15,9 трлн сумов.

Поступления от НДС ожидаются на уровне 74,04 трлн сумов (прогноз на 2023 год — 63,7 трлн сумов), акцизного налога — 17,5 трлн сумов (13,98 трлн), таможенных пошлин — 14,8 трлн сумов (5,7 трлн).

Дивиденды от НГМК и АГМК снизятся с прогнозных 29,5 трлн сумов в 2023 году до 23,75 трлн сумов в 2024 году.

На совещании 20 октября президент Шавкат Мирзиёев заявил, что теперь за каждую статью госбюджета будут отвечать конкретные лица. Он поручил принять поправки для ужесточения бюджетной дисциплины и запретил заключать прямые договоры, если планируется использовать бюджетные средства.