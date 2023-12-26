В 2023 году таможенники Узбекистана изъяли около 9,2 тонны наркотических средств и 663 тысяч единиц психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом говорилось на заседании коллегии Таможенного комитета Узбекистана, посвящённом итогам деятельности таможенных органов в 2023 году.

Отметим, что за весь 2022 год таможня изъяла 749 кг наркотических средств, 308 тысяч единиц сильнодействующих препаратов и 5000 единиц психотропных веществ.

Рост выявляемости наркотиков в 12,3 раза обусловлен тем, что в сентябре нынешнего года в международном аэропорту Ташкента таможенники задержали груз с 8,5 тоннами маковой соломки, которую пытались ввезти в страну под видом кондитерского мака. В Таможенном комитете тогда сообщили, что это крупнейшая партия наркотиков за всю 30-летнюю историю таможенной службы страны.

За уходящий год также были выявлена попытки незаконного провоза через границу 21 единицы оружия и 8626 единиц боеприпасов, валюты в эквиваленте 28 млрд сумов, 162 кг ювелирных изделий, 5,6 млн коробок табачных изделий и 4,8 млн единиц пиротехники.

Всего выявлено более 21 тысячи случаев нарушений таможенного законодательства, пресечён незаконный оборот товаров на сумму 1 трлн сумов.

За год в государственный бюджет поступило 58,4 трлн сумов таможенных сборов, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом, отметили в комитете.