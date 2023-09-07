Рекордная партия наркотиков — 8,5 тонн маковой соломки — задержана в таможенном комплексе «Ташкент-Аэро» в международном аэропорту столицы, сообщила пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана. Операция проведена сотрудниками ТК и Службы государственной безопасности.

Это крупнейшая партия наркотиков, выявленная в рамках одного случая за всю 30-летнюю историю таможенной службы, сообщили в ТК.

Груз пытались ввезти из-за границы воздушным путём, а затем транзитом перевезти в грузовиках. В сопроводительных документах было указано, что груз включет 25 тонн кондитерского мака, упакованного в 1000 мешков.

В ходе таможенной проверки выяснилось, что среди 25 тонн кондитерского мака есть и 8,5 тонн маковой соломки, содержащей наркотически активные алкалоиды опия. Она считается наркотическим средством и запрещена к распространению в Узбекистане.

Мак пищевой и опийный являются различными сортами растений мака. Мак пищевой, также известный как обычный мак декоративный, хоть и похож на своего опиумного собрата, используется в пищевой промышленности, для выпечки.

По данному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело.