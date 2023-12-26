Из государственного бюджета Узбекистана выделят 200 млрд сумов для частичной компенсации «дорожных расходов» при экспорте автомобилей. Это предусмотрено поправками в закон о государственном бюджете на 2023 год, которые были утверждены Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса, а также президентом. С документом ознакомилась «Газета.uz».

Мы сообщали ранее, что депутаты и сенаторы рассмотрели поправки об увеличении госрасходов почти на 2 млрд долларов в конце года, хотя большая часть средств уже израсходована. Правительство вновь не уложилось в лимит расходов, поэтому был повышен лимит по внешним займам и дефициту бюджета.

Получаемую автопроизводителям сумму хотели выделить предприятиям «Узавтосаноат» — UzAuto Motors и Самаркандскому автомобильному заводу (SamAuto, 51,9% которого принадлежит UzAuto Commercial Vehicles Management) — ещё в конце 2022 года.

Тогда правительство предложило выделить 224,5 млрд сумов местным автопроизводителям, чтобы они могли уплатить утилизационный сбор в странах, куда они экспортируют автомобили. Депутат Дониёр Ганиев описал это так: сбор за автомобили, которые покупают жители других стран, уплачивают налогоплательщики Узбекистана, чтобы предприятия могли продавать свои машины подешевле за границей.

Парламентарий также задался вопросом, насколько это приоритетное и правильное решение — поддерживать монопольные предприятия.

Первый заместитель министра экономики и финансов Илхом Норкулов ответил ему, что это связано с транспортными расходами местных экспортёров, а не только с UzAuto Motors.

По данным источника «Газеты.uz», знакомого с ситуацией, бывший министр финансов Тимур Ишметов (ныне работают в Администрации президента) не стал перечислять деньги на эти цели из-за нехватки средств в бюджете.

В текущем году, несмотря на то, что дефицит бюджета стал ещё больше, эту сумму в итоге решено выплатить. В сопроводительных документах в качестве обоснования указано «закрытое решение».

При этом с 2024 года планируется прекратить практику выделения из госбюджета денег на покрытие утилизационных расходов при экспорте автомобилей, которая была начата в 2021 году, отметил источник «Газеты.uz».

Отметим, что по девяти месяцев 2023 года выручка UzAuto Motors выросла 26,5 трлн до 38,1 трлн сумов (+11,5 трлн сумов, 43,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, себестоимость продукции подорожала с 22,3 трлн до 33 трлн сумов (+47%). Чистая прибыль выросла с 1,84 до 1,93 трлн сумов (+5,2%).

«Газета.uz» направила запросы в Министерство экономики и финансов и UzAuto Motors и ожидает ответа.