Депутат Законодательной партии Олий Мажлиса от партии УзЛиДеП Дониёр Ганиев на заседании палаты 19 декабря подверг критике первого заместителя министра экономического развития и сокращения бедности Илхома Норкулова за ответ, связанный с субсидиями по утилизационному сбору для автопроизводителей Узбекистана.

Как мы сообщали ранее, согласно проекту поправок в государственный бюджет 2022 года, планируется увеличить расходы госбюджета на более чем 2 трлн сумов, в том числе выделить 224,5 млрд сумов на финансирование расходов, связанных с утилизационным сбором, который уплачивается местными автопроизводителями в странах, куда они экспортируют свою продукцию.

Депутат Расул Кушербаев сообщил, что UzAuto Motors получит 137,5 млрд сумов, а Самаркандский автомобильный завод (SamAuto, 51,9% принадлежит UzAuto Commercial Vehicles Management) — 87 млрд сумов.

Согласно бюджетному посланию, из госбюджета на 2021 и 2022 годы было предусмотрено выделение по 100 млрд сумов на покрытие утилизационных расходов при экспорте автомобилей. В прошлом году больше 90% экспорта автомобилей UzAuto Motors пришлось на Казахстан (остальная часть — Россию, Украину и другие страны).

То есть сбор за автомобили, которые покупают в РФ и Беларуси, уплачивают налогоплательщики Узбекистана, чтобы предприятия могли продавать свои машины подешевле за границей, отметил Дониёр Ганиев.

Дониёр Ганиев (справа).

«В прошлых обсуждениях по внесению изменений в бюджет 2022 года мы снова и снова говорили о том, что текущее экономическое положение требует упорядочения и оптимизации наших фискальных расходов, потому рост экономики не такой, каким был в начале года. Кроме того, упали цены на наши основные экспортные товары, мы также знаем о геополитической ситуации. В таких условиях, несмотря на то, что требуется максимально оптимизировать расходы, мы поддерживаем субсидиями экспортирующие автомобильные компании — речь о двух монопольных предприятиях», — заявил он.

Парламентарий задался вопросом, насколько это приоритетное и правильное решение — поддерживать монопольные предприятия.

Илхом Норкулов (слева в верхней ряду).

Первый заместитель министра по экономическому развитию и сокращению бедности Илхом Норкулов ответил, что это связано с транспортными расходами местных экспортёров, а не только с UzAuto Motors.

«Здесь не возвращается утилизационный сбор. Здесь предусматривается компенсация транспортных расходов экспортёров за 2020, 2021 и 2022 годы. Речь идёт не только об автомобильных предприятиях, но и текстильных предприятиях и других основных экспортёрах. Источником финансирования [этого решения] определены средства, поступающие от утилизационного сбора», — заявил он.

По его словам, соседние страны, в том числе и те, которые имеют выход к морю, выделяют субсидии на транспортные расходы своих экспортёров на конкурирующих с Узбекистаном рынках.

Депутат Дониёр Ганиев выразил «большие претензии» на ответ первого замминистра.

«Сейчас этим ответом меня напрямую превращают в лгуна. Я могу прочитать пояснительную записку [правительства]. Прочитать? Согласно соответствующим решениям, [предлагается] выделить из госбюджета 224,5 млрд сумов Министерству экономического развития и сокращения бедности на расходы по утилизационном сбору, уплачиваемому местными автопромышленными предприятиями в странах экспорта. Здесь нет речи о транспортных расходах, текстильных предприятиях и экспортёрах других сфер», — подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил, что транспортные расходы экспортёров финансируются из другого источника (компенсации выделяет Агентство по продвижению экспорта).

«Сейчас вы делаете из меня лгуна. Я читаю это с пояснительной записки, подписанной министром. Я задаю вопрос, исходя из ответа вашего коллеги. Почему вы пытаетесь отвлечь сидящих здесь другой интерпретацией? Все здесь умеют читать, зачем нужно так [обманывать]… Мы спрашиваем вас о приоритетности, дайте правдивый ответ, зачем выставлять нас так, как будто мы поняли это неправильно. Скажите, что дадите [субсидии], у нас нет претензий, вы всё равно дадите. Мы только спрашиваем, насколько это правильно», — заявил Дониёр Ганиев.

Он также попросил «не путать неверной информацией».

Илхом Норкулов сообщил, что при составлении записки произошло «неправильное толкование». Он заявил о готовности провести отдельную встречу, чтобы подробно разъяснить проблему.

Члены правительства пытались получить разъяснение от представителей «Узавтосаноата», но они не приняли участие в заседании нижней палаты парламента.

Отметим, что в списке продукции, при экспорте которой осуществляется компенсация части затрат на ее транспортировку автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, нет автомобилей и автобусов.

В ноябре финансист Отабек Бакиров задавался вопросом, заплатила ли компания UzAuto Morots утилизационный сбор на 7 трлн сумов (около $619,6 млн) в 2022 году или нет. Госорганы до сих пор официально не раскрывают информацию об этом.