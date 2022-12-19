Фракции партии Законодательной палаты Олий Мажлиса начали рассматривать поправки в государственный бюджет 2022 года. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Расул Кушербаев.

По его словам, законопроект, внесённый Кабинетом министров в спешном порядке в конце 2022 года, предусматривает увеличение расходов госбюджета более чем на 2 трлн сумов.

В частности, Министерству дошкольного образования предлагается выделить дополнительные субсидии на 407,1 млрд сумов в связи с увеличением количества частных детских садов, работающих на основе государственно-частного партнёрства.

Кроме того, Министерству жилищно-коммунального обслуживания планируется направить 404,7 млрд сумов для возмещения убытков, сформировавшихся из-за применения пониженных тарифов на теплоснабжение.

Для финансирования дополнительных мероприятий, «требующих незамедлительного решения в регионах», предусмотрено выделение Министерству финансов 1 трлн сумов, которые будут перечислены в местные бюджеты хокимиятов.

Более того, Министерство экономического развития и сокращения бедности, как ожидается, получит 224,5 млрд сумов из госбюджета на расходы по утилизационному сбору, который уплачивается местными автопроизводителями в странах, куда они экспортируют свою продукцию.

«Самое интересное, на фоне того, что скрывается информация о том, кому и на какие цели идёт утилизационный сбор, платит ли монополист UzAuto Motors утилизационный сбор или нет, нелогично просить госбюджет выделить 224,5 млрд сумов на расходы по утилизационному сбору. Вероятно, эти деньги из народной казны будут переведены на счёт компании-монополиста», — отметил Расул Кушербаев.

Парламентарий выступил «категорически против» принятия этого проекта закона, пока ответы на многие вопросы остаются конфиденциальными.

Депутат Дониёр Ганиев также отметил просьбу правительства выделить 224,5 млрд сумов на расходы по утилизационному сбору и заподозрил, что эта сумма выделяется для UzAuto Motors. «Берите, государство от этого не обеднеет», — написал он.

Позже Расул Кушербаев сообщил, что UzAuto Motors получит 137,5 млрд сумов, а Самаркандский автомобильный завод (SamAuto, 51,9% которого принадлежит UzAuto Commercial Vehicles Management) — 87 млрд сумов.

Согласно бюджетному посланию, из госбюджета на 2021 и 2022 годы было предусмотрено выделение по 100 млрд сумов на покрытие утилизационных расходов при экспорте автомобилей. Больше 90% экспорта автомобилей Uzauto Motors приходится на Казахстан (остальная часть — на Россию, Украину и другие страны). То есть сбор за автомобили, которые покупают казахстанцы, россияне и украинцы, уплачивают налогоплательщики Узбекистана, отмечал финансист Отабек Бакиров.

В ноябре он задавался вопросом, заплатила ли компания UzAuto Morots утилизационный сбор на 7 трлн сумов (около $619,6 млн) в 2022 году или нет. Госорганы до сих пор официально не раскрывают информацию об этом.

Напомним, после принятия 22 ноября закона об увеличении дефицита госбюджета с 3% до 4% в Законодательной палате Сенат этот документ ещё не рассмотрел.