В интернете, в том числе на торговой платформе OLX, распространились объявления о продаже договоров на автомобили Chevrolet Cobalt, Lacetti и Damas. Продавцы предлагали «купить» неоплаченные контракты с «обещанием переоформить автомобиль».





Компания UzAuto Motors призвала потенциальных покупателей не соглашаться на «сомнительные предложения купить контракты».

В компании заявили, что контракт автоматически генерируется системой «Узавтосавдо», и покупатель или дилер не имеет возможности изменить данные клиента.

Более того, после реализации автомобиля система отправляет электронную счёт-справку в органы СБДД для оформления государственного номера при личном присутствии покупателя.

«Снижение размера предоплаты, а также внедрение системы электронного оформления договоров стали использоваться некоторыми людьми для приобретения автомобилей исключительно в коммерческих целях (перепродажи), а не для личного пользования», — отметил производитель.

В UzAuto Motors напомнили, что при приобретении одним лицом более двух автомобилей одной модели в год каждый последующий автомобиль смещается в конец очереди, и срок его выдачи увеличивается на 120 дней.

«В целях обеспечения доступности автомобилей для конечных потребителей в случае дальнейшего повторения практики скупки больших партий автомобилей одним лицом, компания прорабатывает увеличение данного срока до 270 дней», — говорится в сообщении.

4 августа, спустя более чем семь месяцев, автопроизводитель возобновил выдачу контрактов на Cobalt, Lacetti и Damas и представил новые комплектации. Во многих автосалонах образовались большие очереди, чтобы заключить договор на покупку этих машин. 5 августа компания заявила, что дополнительная партия на 2023 год была полностью законтрактована.