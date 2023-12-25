Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 22 декабря утвердил 16 новых действительных членов Академии наук страны.

Аналогичный указ глава государства подписывал ровно шесть лет назад — в декабре 2017 года, когда было утверждено 32 члена АН. До этого выборы действительных членов Академии наук не проводились целых 22 года — с 1995-го.

В этом году Академия наук Узбекистана отмечает 80-летие. Она была основана 4 ноября 1943 года. По данным на 2022 год в её состав входили более 40 научных подразделений. Академия имеет три региональных отделения — это Каракалпакское и Навоийское отделения, а также Хорезмская академия Маъмуна.

В феврале 2012 года постановлением правительства (подписанным первым президентом Исламом Каримовым) ряд научных учреждений Академии наук был ликвидирован (в их числе — Самаркандское региональное отделение и четыре научных центра — Андижанско-Наманганский, Бухарский, Кашкадарьинско-Сурхандарьинский (Южный) и Ферганский), а ряд других — реорганизован.

В феврале 2017 года Академии наук постановлением президента Шавката Мирзиёева был возвращён ряд институтов, ранее переданных вузам. Среди них — Институт истории, Институт ядерной физики, Институт механики и сейсмостойкости сооружений, Институт узбекского языка, литературы и фольклора и другие (список).

В апреле 2018 года Шавкат Мирзиёев встречался с представителями научного сообщества Узбекистана, которые выступили с рядом предложений по развитию науки и рассказали о проблемах.

Президент на этой встрече назвал «большой ошибкой» то, что «за четверть века не уделялось внимания академии». «Если мы не будем придерживаться интенсивного и прогрессивного развития, мы не сможем догнать [другие страны]», — заявил тогда он.

Список новых действительных членов АН

По физико-математическим наукам

Ахмедов Бабомурот Жураевич — заведующий лабораторией Института астрономии имени Мирзо Улугбека АН;

Абдуллаев Фатхулла Хабибуллаевич — главный научный сотрудник Физико-технического института АН;

Розиков Уткир Абдуллоевич — заместитель директора Института математики имени В. И. Романовского АН;

По химическим наукам

Туляганов Дилшат Убайдуллаевич — заведующий кафедрой Туринского политехнического университета в Ташкенте;

Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович — директор Института химии растительных веществ имени С. Ю. Юнусова АН;

Турабджанов Садритдин Махаматдинович — ректор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;

Реймов Ахмед Мамбеткаримович — ректор Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;

По биологическим наукам

Давранов Кахрамон — директор Института микробиологии АН;

По техническим наукам

Садиков Илхам Исмаилович — директор Института ядерной физики АН;

По сельскохозяйственным наукам

Намазов Шадман Эргашович — заместитель директора Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;

По историческим наукам

Зиё Азамат Хамидугли — директор Института истории АН;

По экономическим наукам

Тухлиев Нурислам — профессор Международной исламской академии Узбекистана;

По филологическим наукам

Сирожиддинов Шухрат Самариддинович — ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои;

По педагогическим наукам

Ибраимов Холбой — директор Научно-исследовательского института педагогических наук Узбекистана имени Т. Н. Кары Ниязи;

По медицинским наукам

Мусабаев Эркин Исакович — директор Научно-исследовательского института вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний;

По психологическим наукам

Шаумаров Гайрат Бахрамович — ректор негосударственной образовательной организации «Профи университети».