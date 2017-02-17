Академии наук вернули ряд институтов

Академия наук Узбекистана получит обратно ряд институтов, ранее переданных вузам. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 17 февраля «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации управления и финансирования научно-исследовательской деятельности».

Согласно постановлению, в ведение Академии наук передаются и в ее составе создаются:

Институт истории при Национальном университете Узбекистана (НУУз);

Институт математики имени Романовского на базе Инстута математики при НУУз;

Институт ядерной физики на базе лабораторий и уникальных объектов Физического факультета НУУз, а также Центра радиационной безопасности при МЧС;

Институт ионно-плазменных и лазерных технологий имени Арифова на базе лабораторий Инженерно-физического факультета Ташкентского государственного технического университета (ТашГТУ);

Институт механики и сейсмостойкости сооружений имени Уразбаева на базе Института сейсмостойкости сооружений АН и Научно-исследовательского центра по проблемам отраслевого машиноведения при ТашГТУ;

Институт химии и физики полимеров на базе Научно-исследовательского центра химии и физики полимеров при НУУз;

Институт востоковедения имени Беруни на базе Центра восточных рукописей имени Беруни при Ташкентском государственном институте востоковедения;

Институт археологических исследований имени Гуломова на базе Института археологии в Самарканде и Ташкентского отделения Института археологии Академии наук;

Института узбекского языка, литературы и фольклора на базе НИИ узбекского языка и литературы при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы;

Государственный музей литературы на базе Музея узбекского языка и литературы при Госуниверситете узбекского языка и литературы.

Предусмотрено преобразование Общественного совета по новейшей истории Узбекистана при Министерстве высшего и среднего специального образования (МВССО) в Общественный совет по новейшей истории Узбекистана при Академии наук. Координационно-методический центр по вопросам новейшей истории Узбекистана при МВССО также передается в ведение АН, он будет рабочим органов общественного совета.

Запланировано создание Навоийского отделения Академии наук. Расходы на его создание и научно-исследовательские работы будут покрываться Навоийским горно-металлургическим комбинатом.

Постановлением образована Государственная комиссия по науке и технологиям, которая займется разработкой и реализацией единой государственной политики в области научно-технической деятельности. При ней будет создан Фонд поддержки и развития научно-технической деятельности.

Вместо Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров образуется Агентство по науке и технологиям. Оно будет являться рабочим органом Госкомисии по науке и технологиям, выступая единым заказчиком государственных научно-технических программ и проектов, реализуемых научно-исследовательскими, образовательными и другими учреждениями.

Дополнительно предусмотрено создание Фонда материального стимулирования научных сотрудников Академии наук, достигших весомых результатов по итогам научных исследований.

Текст: «Газета.uz» 4 422