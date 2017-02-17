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17 февраля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

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Академии наук вернули ряд институтов

Президент вернул в ведение Академии наук ряд закрытых ранее институтов.

Сегодня, 21:10   Общество  

Академия наук Узбекистана получит обратно ряд институтов, ранее переданных вузам. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 17 февраля «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации управления и финансирования научно-исследовательской деятельности».

Согласно постановлению, в ведение Академии наук передаются и в ее составе создаются:

  • Институт истории при Национальном университете Узбекистана (НУУз);
  • Институт математики имени Романовского на базе Инстута математики при НУУз;
  • Институт ядерной физики на базе лабораторий и уникальных объектов Физического факультета НУУз, а также Центра радиационной безопасности при МЧС;
  • Институт ионно-плазменных и лазерных технологий имени Арифова на базе лабораторий Инженерно-физического факультета Ташкентского государственного технического университета (ТашГТУ);
  • Институт механики и сейсмостойкости сооружений имени Уразбаева на базе Института сейсмостойкости сооружений АН и Научно-исследовательского центра по проблемам отраслевого машиноведения при ТашГТУ;
  • Институт химии и физики полимеров на базе Научно-исследовательского центра химии и физики полимеров при НУУз;
  • Институт востоковедения имени Беруни на базе Центра восточных рукописей имени Беруни при Ташкентском государственном институте востоковедения;
  • Институт археологических исследований имени Гуломова на базе Института археологии в Самарканде и Ташкентского отделения Института археологии Академии наук;
  • Института узбекского языка, литературы и фольклора на базе НИИ узбекского языка и литературы при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы;
  • Государственный музей литературы на базе Музея узбекского языка и литературы при Госуниверситете узбекского языка и литературы.

Предусмотрено преобразование Общественного совета по новейшей истории Узбекистана при Министерстве высшего и среднего специального образования (МВССО) в Общественный совет по новейшей истории Узбекистана при Академии наук. Координационно-методический центр по вопросам новейшей истории Узбекистана при МВССО также передается в ведение АН, он будет рабочим органов общественного совета.

Запланировано создание Навоийского отделения Академии наук. Расходы на его создание и научно-исследовательские работы будут покрываться Навоийским горно-металлургическим комбинатом.

Постановлением образована Государственная комиссия по науке и технологиям, которая займется разработкой и реализацией единой государственной политики в области научно-технической деятельности. При ней будет создан Фонд поддержки и развития научно-технической деятельности.

Вместо Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров образуется Агентство по науке и технологиям. Оно будет являться рабочим органом Госкомисии по науке и технологиям, выступая единым заказчиком государственных научно-технических программ и проектов, реализуемых научно-исследовательскими, образовательными и другими учреждениями.

Дополнительно предусмотрено создание Фонда материального стимулирования научных сотрудников Академии наук, достигших весомых результатов по итогам научных исследований.

Текст: «Газета.uz»      4 422

Комментарии

  • Рахим Ерматов 17 февраля 2017 21:57

    Отличная новость!


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