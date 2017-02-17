Академии наук вернули ряд институтов

Логотип Академии наук.
Академия наук Узбекистана получит обратно ряд институтов, ранее переданных вузам. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 17 февраля «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации управления и финансирования научно-исследовательской деятельности».
Согласно постановлению, в ведение Академии наук передаются и в ее составе создаются:
Предусмотрено преобразование Общественного совета по новейшей истории Узбекистана при Министерстве высшего и среднего специального образования (МВССО) в Общественный совет по новейшей истории Узбекистана при Академии наук. Координационно-методический центр по вопросам новейшей истории Узбекистана при МВССО также передается в ведение АН, он будет рабочим органов общественного совета.
Запланировано создание Навоийского отделения Академии наук. Расходы на его создание и научно-исследовательские работы будут покрываться Навоийским горно-металлургическим комбинатом.
Постановлением образована Государственная комиссия по науке и технологиям, которая займется разработкой и реализацией единой государственной политики в области научно-технической деятельности. При ней будет создан Фонд поддержки и развития научно-технической деятельности.
Вместо Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров образуется Агентство по науке и технологиям. Оно будет являться рабочим органом Госкомисии по науке и технологиям, выступая единым заказчиком государственных научно-технических программ и проектов, реализуемых научно-исследовательскими, образовательными и другими учреждениями.
Дополнительно предусмотрено создание Фонда материального стимулирования научных сотрудников Академии наук, достигших весомых результатов по итогам научных исследований.
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