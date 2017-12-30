Указом Президента Шавката Мирзиёева от 29 декабря по рекомендации президиума и действительных членов Академии наук Узбекистана утверждены 32 новых академика.

Последние выборы действительных членов Академии наук проводились 22 года назад — в 1995 году. За прошедшие годы количественный состав академиков уменьшился более чем в два раза до 63.

В числе утвержденных академиков — авторитетные ученые в области физико-математических, химических, биологических, технических, сельскохозяйственных, исторических, экономических, филологических, юридических, педагогических, медицинских наук, а также искусствоведения.

Указом предусмотрено утвердить в рамках основных направлений деятельности академиков «дорожные карты» на 2018 год по реализации ими целенаправленных мероприятий. Особый акцент при реализации «дорожных карт» будет сделан на работе в регионах, отдаленных районах и селах.

Другим указом главы государства с 1 января 2018 года увеличены размеры ежемесячного гонорара действительных членов Академии наук и бывшей Узбекской академии сельскохозяйственных наук до 12 минимальных заработных плат, членов-корреспондентов бывшей Узбекской академии сельскохозяйственных наук — до 8 МРЗП.

Кроме того, ежемесячные гонорары академиков и членов-корреспондентов освобождены от налога на доходы физических лиц.

Список новых действительных членов Академии наук

По физико-математическим наукам

Азамов Абдулла — заведующий отделом Института математики Академии наук;

Бахадирханов Мухамед Кабир — заведующий кафедрой Ташкентского государственного технического университета;

Бахрамов Сагдилла Абдуллаевич — руководитель — ученый секретарь отделения физико-математических и технических наук Академии наук;

Зайнабидинов Сиражидин — профессор Андижанского государственного университета;

Лакаев Саидахмат Норжигитович — заведующий кафедрой Самаркандского государственного университета;

Усманов Тимурбек — заведующий лабораторией Института ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наук;

Эгамбердиев Шухрат Абдуманнапович — директор Института астрономии Академии наук.

По химическим наукам

Джалилов Абдулахат Турапович — директор ГУП «Ташкентский химико-технологический научно-исследовательский институт»;

Ибрагимов Бахтияр Туляганович — главный ученый секретарь Академии наук;

Намазов Шафаат Саттарович — заведующий лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук;

Тураев Аббасхан Сабирханович — заместитель директора Института биоорганической химии Академии наук.

По биологическим наукам

Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич — министр инновационного развития;

Сабиров Равшан Заирович — заведующий лабораторией Института биоорганической химии Академии наук;

Тожибаев Комил Шаробитдинович — директор Института ботаники Академии наук.

По техническим наукам

Аллаев Кахраман Рахимович — профессор Ташкентского государственного технического университета;

Игамбердиев Хусан Закирович — профессор Ташкентского государственного технического университета;

Мирсаидов Мирзиёд — заведующий кафедрой Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

По сельскохозяйственным наукам

Сулаймонов Ботиржон Абдушукирович — ректор Ташкентского государственного аграрного университета.

По историческим наукам

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич — профессор Национального университета Узбекистана;

Юсупова Дилорам Юнусовна — ведущий научный сотрудник Института востоковедения Академии наук.

По экономическим наукам

Абдурахманов Каландар — директор Ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова;

Аимбетов Нагмет Каллиевич — председатель Каракалпакского отделения Академии наук.

По филологическим наукам

Каримов Наим Фатихович — ведущий научный сотрудник Музея памяти жертв репрессий;

Мирзаев Тура — ведущий научный сотрудник Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук.

По юридическим наукам

Саидов Акмал Холматович — директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.

По педагогическим наукам

Джураев Рисбай — руководитель проекта Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук имени Кары Ниязи.

По медицинским наукам

Аляви Анис Лютфуллаевич — руководитель проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации;

Арипова Тамарахон Уктамовна — директор Республиканского научного центра иммунологии Министерства здравоохранения;

Иноятова Флора Ильясовна — руководитель проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии;

Курбанов Равшанбек Давлетович — директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии;

Назиров Феруз Гафурович — директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова.

По искусствоведению