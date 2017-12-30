Указом Президента Шавката Мирзиёева от 29 декабря по рекомендации президиума и действительных членов Академии наук Узбекистана утверждены 32 новых академика.
Последние выборы действительных членов Академии наук проводились 22 года назад — в 1995 году. За прошедшие годы количественный состав академиков уменьшился более чем в два раза до 63.
В числе утвержденных академиков — авторитетные ученые в области физико-математических, химических, биологических, технических, сельскохозяйственных, исторических, экономических, филологических, юридических, педагогических, медицинских наук, а также искусствоведения.
Указом предусмотрено утвердить в рамках основных направлений деятельности академиков «дорожные карты» на 2018 год по реализации ими целенаправленных мероприятий. Особый акцент при реализации «дорожных карт» будет сделан на работе в регионах, отдаленных районах и селах.
Другим указом главы государства с 1 января 2018 года увеличены размеры ежемесячного гонорара действительных членов Академии наук и бывшей Узбекской академии сельскохозяйственных наук до 12 минимальных заработных плат, членов-корреспондентов бывшей Узбекской академии сельскохозяйственных наук — до 8 МРЗП.
Кроме того, ежемесячные гонорары академиков и членов-корреспондентов освобождены от налога на доходы физических лиц.
Список новых действительных членов Академии наук
По физико-математическим наукам
- Азамов Абдулла — заведующий отделом Института математики Академии наук;
- Бахадирханов Мухамед Кабир — заведующий кафедрой Ташкентского государственного технического университета;
- Бахрамов Сагдилла Абдуллаевич — руководитель — ученый секретарь отделения физико-математических и технических наук Академии наук;
- Зайнабидинов Сиражидин — профессор Андижанского государственного университета;
- Лакаев Саидахмат Норжигитович — заведующий кафедрой Самаркандского государственного университета;
- Усманов Тимурбек — заведующий лабораторией Института ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наук;
- Эгамбердиев Шухрат Абдуманнапович — директор Института астрономии Академии наук.
По химическим наукам
- Джалилов Абдулахат Турапович — директор ГУП «Ташкентский химико-технологический научно-исследовательский институт»;
- Ибрагимов Бахтияр Туляганович — главный ученый секретарь Академии наук;
- Намазов Шафаат Саттарович — заведующий лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук;
- Тураев Аббасхан Сабирханович — заместитель директора Института биоорганической химии Академии наук.
По биологическим наукам
- Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич — министр инновационного развития;
- Сабиров Равшан Заирович — заведующий лабораторией Института биоорганической химии Академии наук;
- Тожибаев Комил Шаробитдинович — директор Института ботаники Академии наук.
По техническим наукам
- Аллаев Кахраман Рахимович — профессор Ташкентского государственного технического университета;
- Игамбердиев Хусан Закирович — профессор Ташкентского государственного технического университета;
- Мирсаидов Мирзиёд — заведующий кафедрой Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.
По сельскохозяйственным наукам
- Сулаймонов Ботиржон Абдушукирович — ректор Ташкентского государственного аграрного университета.
По историческим наукам
- Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич — профессор Национального университета Узбекистана;
- Юсупова Дилорам Юнусовна — ведущий научный сотрудник Института востоковедения Академии наук.
По экономическим наукам
- Абдурахманов Каландар — директор Ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова;
- Аимбетов Нагмет Каллиевич — председатель Каракалпакского отделения Академии наук.
По филологическим наукам
- Каримов Наим Фатихович — ведущий научный сотрудник Музея памяти жертв репрессий;
- Мирзаев Тура — ведущий научный сотрудник Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук.
По юридическим наукам
- Саидов Акмал Холматович — директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.
По педагогическим наукам
- Джураев Рисбай — руководитель проекта Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук имени Кары Ниязи.
По медицинским наукам
- Аляви Анис Лютфуллаевич — руководитель проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации;
- Арипова Тамарахон Уктамовна — директор Республиканского научного центра иммунологии Министерства здравоохранения;
- Иноятова Флора Ильясовна — руководитель проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии;
- Курбанов Равшанбек Давлетович — директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии;
- Назиров Феруз Гафурович — директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова.
По искусствоведению
- Хакимов Акбар Абдуллаевич — заведующий отделом Института искусствоведения Академии наук.
Rahman Kobek
Поздравляю Азамов Абдулла ака!