12−14 декабря в Ташкенте пройдут мероприятия, посвящённые 80-летнему юбилею Академии наук Узбекистана. Об этом говорится в постановлении президента от 9 сентября, сообщило Министерство юстиции.

В рамках юбилея запланированы международная конференция «Наука — фундамент Нового Узбекистана», выставка инновационных разработок, экспозиция об истории Академии наук и другие мероприятия. Кроме того, будут утверждены новые действительные члены Академии наук (до этого 32 члена были утверждены в декабре 2017 года).

Академия наук Узбекистана была основана 4 ноября 1943 года. По данным на 2022 год в её состав входили более 40 научных подразделений, в том числе 36 научно-исследовательских учреждений, организационно объединённых в три отделения: физико-математических и технических наук; химико-биологических наук и наук о Земле; социально-гуманитарных наук. Академия имеет три региональных отделения — это Каракалпакское и Навоийское отделения, а также Хорезмская академия Маъмуна.

В феврале 2012 года постановлением правительства (подписанным первым президентом Исламом Каримовым) ряд научных учреждений Академии наук был ликвидирован (в их числе — Самаркандское региональное отделение и четыре научных центра — Андижанско-Наманганский, Бухарский, Кашкадарьинско-Сурхандарьинский (Южный) и Ферганский), а ряд других — реорганизован.

В феврале 2017 года Академии наук постановлением президента Шавката Мирзиёева был возвращён ряд институтов, ранее переданных вузам. Среди них — Институт истории, Институт ядерной физики, Институт механики и сейсмостойкости сооружений, Институт узбекского языка, литературы и фольклора и другие (список).

В декабре того же года президент утвердил 32 новых члена Академии наук. До этого выборы действительных членов проводились 22 года назад — в 1995 году. Сообщалось, что этот период количественный состав академиков уменьшился более чем в два раза — до 63.

В апреле 2018 года Шавкат Мирзиёев встречался с представителями научного сообщества Узбекистана, которые выступили с рядом предложений по развитию науки и рассказали о проблемах.

Президент на этой встрече назвал «большой ошибкой» то, что «за четверть века не уделялось внимания академии». «Если мы не будем придерживаться интенсивного и прогрессивного развития, мы не сможем догнать [другие страны]», — заявил тогда он.

В системе Академии наук, согласно её сайту, работает свыше 5100 сотрудников, в том числе более 2250 научных сотрудников, 66 академиков, около 410 докторов и 770 кандидатов наук/PhD.