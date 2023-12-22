UzAuto Motors объявляет об открытии контрактации на автомобили Chevrolet Cobalt, Damas и Labo, сообщила пресс-служба компании.

Выдача договоров на весь объём производства машин начнётся 22 декабря в 12:00.

«Оформить договор на приобретение автомобиля можно будет исключительно онлайн. Обращаем ваше внимание, что все дилерские центры Chevrolet в эти дни будут отключены от системы продаж и полностью закрыты», — говорится в сообщении.

Контрактация автомобилей возможна только через приложение UzAutoSavdo (iOS / Android), а также на сайте savdo.uzavtosanoat.uz.

Telegram-бот будет предоставлять только сервис мониторинга очереди и информацию по автомобилям в наличии.

В августе компания возобновила оформление контрактов на Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, оформив свыше 51 тысячи контрактов за сутки. Контракты ещё на 28 тысяч автомобилей оформили в сентябре за несколько часов. Очереди образовались и 30 октября, когда появились слухи о возобновлении выдачи автомобилей.

В середине октября компания повысила цены на свои автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo. Стоимость в среднем выросла на 5,1%.

На прошлой неделе президент поручил снизить себестоимость производства и увеличить уровень локализации автомобилей в Узбекистане, сообщил глава «Узавтосаноат» Улугбек Розукулов. По его словам, также поручено «совершенствовать дилерскую систему и предотвратить многочисленные возражения со стороны населения».