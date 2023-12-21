Власти США вернули 119 граждан Узбекистана обратно на родину после незаконного въезда в страну. Об этом сообщает телеканал UzReport, который встретил прибывших узбекистанцев в аэропорту Ташкента. Видеосюжет опубликован на Telegram-канале Агентства по внешней трудовой миграции.

По данным телеканала, большая часть граждан пыталась попасть в США через Мексику.





Один из прибывших рассказал, что отправился в США, чтобы заработать денег. Вместе с другом они хотели устроиться в магазин грузчиками и получать 10−12 тысяч долларов в месяц.

Мужчина рассказал, что прибыл в США 3 сентября и с тех пор его удерживали на протяжении 110 дней. Он пожаловался, что ему «не давали хлеб, поскольку там обычно не едят хлеб, а еду варят, а не жарят».

Путь узбекистанца в Мексику занял 30 дней, а затем у него попросили 5000 долларов, чтобы перевести через границу в США. По его словам, их по пути задержали сотрудники полиции, которые угрожали депортацией, из-за чего им «пришлось потратить ещё 1500−2000 долларов».

Телеканал Fox News со ссылкой на внутренние данные Службы таможенного и пограничного контроля США ранее сообщал, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года более 13 тысяч граждан Узбекистана были задержаны в США при попытке незаконно пересечь границу.