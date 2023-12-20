Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева на заседании верхней палаты парламента 20 декабря подвергла критике неработающие лифты и эскалаторы в надземных пешеходных переходах Ташкента, которые создают неудобства людям и ставят под угрозу жизни пешеходов.

Этот вопрос на заседании поднял председатель Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Одилжон Иминов.

«Построен ряд мостов, на них установлены лифты и эскалаторы, а в некоторых местах они вообще не установлены. В результате люди с ограниченными возможностями переходят [дорогу] в неположенных местах. Глава государства также отметил на недавней конференции, что произошло более 4000 ДТП, из них 47% происходят с участием пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах. Здесь речь идёт не только о людях с ограниченными возможностями, но и о молодых людях, детях, женщинах и других. Но самая печальная ситуация заключается в том, что лифты и эскалаторы либо не работают, либо вообще не установлены. Мы бы попросили ответственных дать разъяснения по этому вопросу», — сказал сенатор.

Танзила Нарбаева отметила, что люди, особенно пожилые, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями, выражают недовольство, поскольку сталкиваются с трудностями при переходе через надземные переходы.

«По этому вопросу распространилось видео в социальных сетях (вероятно, речь о недавнем материале „Газеты.uz“ — ред.). Мы наблюдаем, что наши люди, особенно пожилые, маленькие дети, и те, у кого есть маленькие дети, люди с ограниченными возможностями с трудом переходят мосты и, естественно, остаются недовольны. Лифты на улицах Мукими и Абдуллы Кадыри не работают, два моста на пересечении улиц Мукими и Лутфи, мост на улице Шота Руставели не имеют лифтов и эскалаторов», — сказала глава Сената, указав, что установка лифтов и эскалаторов была предусмотрена проектом.

Танзила Нарбаева попросила правительство, Инспекцию по контролю горно-добывающей, геологической и промышленной безопасности и Комитет Сената по обороне и безопасности взять на контроль этот вопрос совместно с хокимиятом Ташкента.

«Мосты строились для удобства населения. Поэтому, если там есть лифт, эскалатор или любое другое оборудование, всё должно работать как положено. Хокимияту Ташкента, ведомствам, министерствам следует изучить этот вопрос. В течение 10 дней вы дадите нам предложения с решениями», — сказала глава Сената.

В 2019 году «Газета.uz» рассказывала, как надземные пешеходные переходы делают город опаснее и вынуждают людей рисковать жизнью и становиться нарушителями ПДД. В те годы лифты и эскалаторы также не работали, однако власти игнорировали проблему.

На днях в видеорубрике нашего издания на узбекском языке «NOqulay shahar» («НЕудобный город») вышел репортаж об этих переходах, которые создают массу неудобств гражданам и заставляют пешеходов рисковать при пересечении проезжей части.

Специалисты по городской среде подчёркивают, что надземные переходы неудобны не только для маломобильных людей. Молодые и здоровые пешеходы тоже перебегают проезжую часть в «неположенных местах», чтобы сэкономить время и энергию, особенно если учитывать, что подъем и спуск по лестницам, а также повороты значительно удлиняют путь. Как правило, заборы и ограждения людей не останавливают. Это хорошо иллюстрирует видеорепортаж выше.

Водители при приближении к надземному переходу не снижают скорость, так как не ожидают появления здесь пешеходов. Это делает места рядом с надземными переходами зонами повышенной опасности. В Ташкенте происходили несчастные случаи в таких местах.

Российский урбанист Аркадий Гершман в 2018 году предложил способ организовать движение на перекрёстке улиц Мукими и Лутфий (где также есть неэффективный надземный переход), при котором пешеходы получат возможность переходить улицу без риска для жизни.

Учитывая, что в последние месяцы в Ташкенте на многих нерегулируемых переходах установили светофоры, а некоторые подземные переходы начали дублировать «зеброй» на поверхности (площадь Дружбы народов, площадь Бешагач), нет причин, почему в стране, где интересы человека объявлены приоритетными, власти не могут установить светофоры и продублировать переходы «зеброй».