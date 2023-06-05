Бюро Atlas — консалтинговая компания в области территориального развития — опубликовало результаты исследования «Будущее базаров Центральной Азии: традиции в современном городе». Исследовательский проект охватил 147 базаров в Ташкенте (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Душанбе (Таджикистан) и Бишкеке (Кыргызстан).

В Ташкенте действуют 66 базаров, большинство из которых представляют собой небольшие торговые площади, где продаются товары дехканских хозяйств. Наибольший туристический потенциал имеют четыре знаковых базара: знаменитый Чорсу, а также Алайский, Мирабадский и Янгиабадский базары, сделали вывод эксперты бюро Atlas

«Базары отражают городскую культуру и идентичность. Это место для общения между покупателями и продавцами, для туриста — возможность почувствовать подлинный дух города. Интересно, что особая атмосфера сохранилась практически во всех базарах Ташкента — и в небольших, и в крупных», — отмечают авторы исследования.

По их мнению, благодаря грамотным инвестициям и продуманной концепции туристический поток знаковых базаров Центральной Азии может достигать от сотен тысяч до нескольких миллионов человек в год. Сейчас конкурентоспособность базаров под угрозой: появляются сетевые супермаркеты, электронная коммерция и службы доставки, постепенно перетягивающие поток покупателей. Без поддержки и модернизации базары будут терять свою привлекательность.

Преимущество знаковых базаров — архитектура, имеющая культурную и историческую ценность, и уникальная атмосфера. Это именно то, что привлекает современного туриста. Однако, несмотря на то, что такие базары интересны сами по себе, для успешного функционирования необходимо развивать их в рамках мировых трендов, считают эксперты.

В международной практике базары чаще всего преобразовывают в mixed-use объекты, объединяющие несколько сценариев использования пространств. Благодаря быстро растущему тренду на гастротуризм и уже устоявшейся культурной и исторической ценности базаров знаковые точки Ташкента также могут пополнить список объектов, совмещающих неожиданные функции.

Чтобы увеличить посещаемость и прибыльность базаров, эксперты предлагают:

Развивать программу мероприятий для жителей и туристов. Например, можно проводить дегустации, кулинарные или ремесленные мастер-классы, фестивали и сезонные праздники;

Например, можно проводить дегустации, кулинарные или ремесленные мастер-классы, фестивали и сезонные праздники; Благоустраивать прилегающую территорию и организовывать удобную парковку. Возле самых крупных и популярных базаров, таких как Чорсу и Алайский, необходимо упорядочить пешеходные и транспортные потоки, благоустроить прилегающие зоны. Хаотичная парковка снижает безопасность водителей и пешеходов, приводит к образованию пробок и портит внешний вид базара — всё это может негативно повлиять на настроение покупателей и их впечатления от посещения базара.

и организовывать удобную парковку. Возле самых крупных и популярных базаров, таких как Чорсу и Алайский, необходимо упорядочить пешеходные и транспортные потоки, благоустроить прилегающие зоны. Хаотичная парковка снижает безопасность водителей и пешеходов, приводит к образованию пробок и портит внешний вид базара — всё это может негативно повлиять на настроение покупателей и их впечатления от посещения базара. Обновлять внешний вид базаров. Историческую архитектуру нужно сохранять и реставрировать. У современных объектов приводить в порядок фасад — аккуратный и современный, без чрезмерного количества ярких вывесок и рекламных щитов, он делает внешний облик базара более привлекательным. А внутреннее пространство с удобной навигацией и единым визуальным стилем позволит не только укрепить уникальный образ базара, но и повысить комфорт покупателей.

У современных объектов приводить в порядок фасад — аккуратный и современный, без чрезмерного количества ярких вывесок и рекламных щитов, он делает внешний облик базара более привлекательным. А внутреннее пространство с удобной навигацией и единым визуальным стилем позволит не только укрепить уникальный образ базара, но и повысить комфорт покупателей. Создавать дополнительные сервисы. Помимо торговой функции, целесообразно увеличивать разнообразие коммерческих услуг — например, ритейл (аптека), бытовые услуги (химчистка, ремонт техники, ателье), небольшие производства (кондитерская), точки быстрого питания и т. д.

Помимо торговой функции, целесообразно увеличивать разнообразие коммерческих услуг — например, ритейл (аптека), бытовые услуги (химчистка, ремонт техники, ателье), небольшие производства (кондитерская), точки быстрого питания Внедрять цифровые решения для повышения качества обслуживания и управления. Это позволит увеличить эффективность менеджмента и облегчить процесс покупки и доставки для покупателей.

«Трансформация базаров в mixed-use объекты открывает широкие возможности для использования их экономического и туристического потенциала. Создание пространств для уличных кафе и проведения сезонных праздников разнообразит досуг для горожан и привлечёт ещё больше туристов», — отметила генеральный директор бюро Atlas Александра Сытникова.

«При этом стоит избегать стандартизированного подхода — важно сохранить особые архитектурные черты и атмосферу каждого базара. При грамотном подходе базары смогут привлечь больше молодёжи и туристов, значительно повысив посещаемость и доходность. Для этого необходимо синхронизировать деятельность государства и бизнеса, договориться о принципах и едином подходе, от которого выиграют и горожане, и туристы и предприниматели», — добавила она.

Базары Узбекистана могут встать в один ряд с мировыми рынками, если удастся их модернизировать, сохранив уникальность и особую атмосферу, убеждены в бюро Atlas. Рынок Mercado da Ribeira в Лиссабоне ежегодно посещает около 4 миллионов человек, японский Kuromon Ichiba Market — 8,5 миллиона, а Karmelitermarkt в Вене — 11,5 миллиона, указывают эксперты.

Сайт с подробными результатами исследования