31 декабря 2023 года — последний день обмена водительских удостоверений и технических паспортов транспортных средств, выданных после 2015 года, напомнили в СБДД МВД Узбекистана.

С 1 января 2024 года старые документы признаются недействительными, а водители, не успевшие их обменять, будут привлекаться к ответственности согласно статье 135 Кодекса об административной ответственности — управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных Правилами дорожного движения.

Для замены прав можно обратиться как в отделения СБДД по всей стране (адреса и телефоны), так и в центры государственных услуг Министерства юстиции (только водительские удостоверения). При себе нужно иметь старые права и талон к ним, а также паспорт.

Заявление на замену водительского удостоверения можно подать и через интернет — на Едином портале интерактивных госуслуг. Процесс полностью автоматизирован — забрать готовые права можно в выбранном центре госуслуг или по почте в течение двух рабочих дней (за дополнительную плату в 25 тысяч сумов). Инструкция приведена ниже.

Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. Изначально завершить обмен прав и техпаспортов планировалось до 31 декабря 2020 года. Весной 2020 года срок был продлён на год, затем в ноябре 2021 года — до конца 2022 года, в апреле 2022 года его снова продлили — до конца 2023 года.

По данным СБДД, водителей, не обновивших документы, на 16 декабря осталось только 13631, или 0,3%.