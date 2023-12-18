В социальных сетях распространился макет туристического центра, который, как ожидается, расположится на площади 30,6 га в центре Бухары. Это может привести к сносу десятков зданий, включая здания хокимията, прокуратуры, спортивной арены и других.

Речь идёт о проекте, который был приостановлен в начале года после общественного резонанса.

Возможное расположение будущего туристического центра. Фото: соцсети.

Хокимият Бухары 17 декабря заявил, что распространяемые сообщения «не имеют по собой законных оснований».

По данным городской администрации, каждый крупный объект, строящийся в городе Бухаре, «проходит тщательное изучение на основе местного и зарубежного опыта, разрабатывается в виде проекта ведущими учёными и специалистами ответственных организаций». «Затем проект презентуют депутатам и жителям для обсуждения, после чего начинается созидательная работа», — говорится в сообщении.

Хокимият подтвердил планы по созданию туристско-инфраструктурного комплекса в Бухаре. Его цель — «сохранить уникальное материальное и нематериальное культурное наследие, отражающее богатую историю и культуру Бухарского оазиса, познакомить народ Узбекистана и международное сообщество с высоким туристическим потенциалом региона, создать благоприятные условия для проведения масштабных международных форумов, конференций и симпозиумов, а также привлечь инвестиции в сферу».

«Соответственно, данный проект будет тщательно разработан с учётом исследований и заключений квалифицированных экспертов и специалистов, мнения организации ЮНЕСКО. После того, как проект пройдёт через обсуждение депутатов и народа, он будет принят в виде нормативно-правового акта и официально объявлен уполномоченными организациями», — говорится в заявлении хокимията Бухары.

В городаской администрации попросили представителей СМИ и блогеров «не использовать непроверенную, необоснованную клеветническую или ложную информацию, а также не распространять слухи и предположения без конкретного источника, что может повлечь за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством».

Хокимият Бухары выразил готовность изучать «любые обращения физических или юридических лиц, находить по ним решения, делиться объективной информацией с общественностью».

О туристическом центре

Впервые о проекте туристического центра стало известно в январе 2023 года. Для этого планировалось отвести 32,6 га земель (на 2 га больше, чем планируется сейчас), расположенных на пересечении улиц академика Иброхима Муминова, Хамзы и Хафиза Таниша.

В протоколе собрания правительства от 26 декабря 2022 года, подписанном премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, говорилось о планах перенести в другое место 29 государственных объектов, включая здания хокимиятов Бухарской области и города Бухары, областной прокуратуры, Бюро принудительного исполнения, школы №2, Бухарского государственного медицинского колледжа, колледжа культуры, стадиона «Бухара арена», ЗАГСа и других.

Заказчиком туристического центра была выбрана Enter Engineering или её структурные подразделения, административного центра — «Служба единого заказчика» при областном хокимияте.

Участок, выбранный тогда для строительства туристического центра, находится в буферной зоне исторического центра Бухары, поэтому представительство ЮНЕСКО в Узбекистане проект не поддержало. Агентство культурного наследия напомнило правительству, что любой проект в этой сфере должен быть согласован с ним и ЮНЕСКО.

Местные жители выступили против проекта, записав видеообращение к президенту. Против турцентра также выступили блогеры и активисты. Обсерватория культурного наследия Alerte Héritage выразила беспокойство за будущее зданий хокимиятов города Бухары и Бухарской области, которые «рискуют обернуться глянцево-алюкобондовой или псевдоисторической пародией на себя».

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Батыр Закиров тогда заявил, что строительство туристического центра в центре Бухары пока является проектом. При этом из его слов следовало, что власти настроены реализовать проект — велась инвентаризация зданий, планировалось согласование с ЮНЕСКО, выплата компенсаций.

Хоким Бухарской области Ботир Зарипов сообщил, что к 2025 году ожидается увеличение потока туристов в Бухарскую область до 8−10 миллионов человек (в 2022 году оценочное число туристов составило 3,5 миллиона, включая 2,9 миллиона отечественных туристов и 550 тысяч иностранных). Он отметил, что в Бухаре есть для этого инфраструктура, но она не отвечает требованиям.

Позже хокимият Бухарской области заявил, что для реализации проекта выберут другое место.