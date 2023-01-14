Строительство туристического центра в центральной части Бухары пока является проектом, заявил в интервью Daryo министр строительства и ЖКХ Батыр Закиров.

Накануне мы писали, что планы стали неожиданностью для общественности. Жители Бухары записали видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Проектом планируется выделить для турцентра 32,6 га земли. Здесь намечено перенести в другое место 29 государственных объектов, включая здания хокимиятов Бухарской области и города Бухары. На территории имеется много деревьев, включая 1500 саженцев, недавно посаженные в рамках программы «Яшил макон», объявленной президентом. Заказчиком выбрана Enter Engineering, которая планирует реализовать проект за счёт «привлечённых средств».

Daryo пишет, что из бюджета Бухарской области в 2023 году планируется выделить 517 млрд сумов.

Батыр Закиров сказал: «После того, как проектное предложение центра будет готово, оно будет представлено на обсуждение общественности. В городе Бухаре для жителей будет проведена отдельная презентация. Сейчас лишь ведутся работы по изучению. Это не значит, что сносы начнутся уже завтра, последняя точка ещё не поставлена. Сейчас это проектное предложение, есть ещё этап согласования с ЮНЕСКО».

«Сейчас на месте, где будет строиться центр, ведутся работы по инвентаризации. Согласно новому порядку, собирается информация о том, сколько здесь есть зданий, кому они принадлежат. Если здания и сооружения на месте [будущего] центра будут сноситься или переноситься в другое место, субъект предпринимательства, который выиграет конкурс по проекту, должен будет построить взамен или выплатить в установленном порядке компенсацию», — сказал министр.

Он добавил, что на работы по проектированию и строительству уйдёт минимум два года.

В субботу Батыр Закиров во главе рабочей группы находится в Бухаре. Ожидается его встреча с журналистами и представителями общественности.

Реакции

Новость о проекте вызвала критику общественности. В социальных сетях появился #saveBukhara, под которым оставляются сообщения с недовольством проектом.

Заместитель руководителя Национального информационного агентства, юрист и популярный блогер Хушнудбек Худойбердиев назвал проект, если он будет реализован, «одним из самых неправильных и плохих проектов в истории Нового Узбекистана».

«В первую очередь мы должны хорошо понять одно — туристы приезжают в Бухару смотреть не на современное искусственное озеро или искусственный центр. Чтобы такое увидеть, они могут спокойно поехать в Дубай, это и дешевле, и в тысячу раз лучше того, что мы хотим построить, — отметил блогер. — Туристам нужна история. Всё. Это не вопрос для обсуждений».

«В Бухаре до сих пор есть школы, где [дети учатся в] три смены. Тратить огромные деньги на снос или перенос готовых зданий — это несправедливо по отношению к будущему поколению. Разве не правильнее направить деньги вместо сноса готовых зданий на образование?» — спросил он.

«Нужны ли нам такие туристические центры, вернее, есть ли вообще от них польза не для отдельных лиц, а для государства и общества? На это конкретного ответа нет», — отметил Хушнудбек Худойбердиев.

В Самарканде недавно был построен такой же туристический центр. Лучше 4−5 лет подождать, и если тот центр начнёт приносить какую-то прибыль, тогда можно подумать о том, чтобы строить такой дорогостоящий проект в другом месте", — считает он.

Журналист Азиза Курбонова написала: «Снос 29 зданий и строительство и подбор для них новых зданий — сколько расходов и усилий это требует. Нужны ли сейчас такие лишние расходы?.. Какие бы ни приводились аргументы, вопрос о территории Туристического центра Бухары должен быть пересмотрен. Ведь сам глава государстве постоянно говорит, что ничего не должно делаться без консультаций с народом».