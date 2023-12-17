Авиакомпания Humo Air, позиционирующая себя как лоукостер, 15 декабря начала выполнять ежедневные рейсы из Ташкента в Нукус, Самарканд, Карши и Ургенч на самолёте Airbus A320. Корреспондент «Газеты.uz» в числе других журналистов и блогеров совершил полёт в Ургенч.

Стартовая стоимость билетов для всех направлений составляет около 159,5 тысяч сумов — если брать билеты заранее (разрешена только ручная кладь). Все места имеют экономический класс. Дополнительные услуги — питание, выбор места и другие — платные.

Представители авиакомпании, чей слоган — «Люди летают», заявили, что в ближайшие недели ожидается получение второго лайнера A320. Это позволит начать полёты в другие города — Навои, Термез, Бухару, Фергану. Каждое воздушное судно, как ожидается, будет совершать в среднем по четыре рейса в сутки.





«В 2024 году мы намерены запустить международные перелёты в такие города, как Алматы, Баку, Дубай и не только», — сказал директор по маркетингу и продажам Humo Air Андрей Осинцев. К концу 2025 года парк планируется довести до 18 самолётов.

Humo Air была основана в январе 2020 года на базе государственной «Авиакомпании специальных авиационных работ». Перевозчику было передано 43 самолёта Ан-2 («кукурузники») для коротких внутренних маршрутов в качестве дешёвой альтернативы Uzbekistan Airways. В декабре 2021 года Humo Air запустила рейсы «Фергана — Сох — Фергана», которые совершались два раза в неделю.

CEO Humo Air Рене Гспонер.

В январе 2023 года Humo Air была приватизирована швейцарской инвестиционной компанией ValleyRoad Capital S. A. за 2,4 млн долларов США.

Инвестор взял на себя ряд обязательств, в том числе увеличить число внутренних рейсов до 60 до 2025 года и обновить парк воздушных судов.

В октябре компания заявляла о планах получить до конца года три самолёта Airbus и в первый квартал работы выполнить более 1000 рейсов, обслужив свыше 200 тысяч пассажиров.