Новая узбекистанская авиакомпания-лоукостер Humo Air представила планы по развитию на своей первой пресс-конференции 25 октября в Ташкенте.

Как сообщили «Газете.uz» в компании, за первый квартал работы перевозчик планирует выполнить более 1000 рейсов и обслужить более 200 тысяч пассажиров.

До конца года Humo Air планирует получить три самолёта Airbus, таким образом к началу 2024 года авиакомпания будет эксплуатировать четыре лайнера Airbus 320/321. К концу 2025 года парк планируется довести до 18 самолётов.

«Humo Air стремится развивать внутренний туризм в Узбекистане. В первую очередь авиакомпания замотивирована подарить людям возможность быть ближе как можно чаще», — отметили представители авиаперевозчика.

Фото: Новости ташкентского неба / Telegram

Humo Air заявила о запуске регулярных ежедневных рейсов в Самарканд, Бухару, Карши, Нукус, Ургенч и Термез.

В авиакомпании отметили, что цена билетов по направлениям внутри Узбекистана будет начинаться от 155 тысяч сумов. Пока бронирование билетов на сайте авиакомпании недоступно, но указано, что такая возможность появится «в ближайшие дни».

В следующем году авиакомпания также планирует запустить регулярные рейсы по международным направлениям: Алматы, Стамбул и Дубай.

В самолётах Humo Air не будет бизнес-класса, только экономический. Все базовые услуги, такие как перевозка багажа, питание, выбор места и увеличенная ручная кладь, будут платными.

Главным стратегическим партнёром Humo Air стала швейцарская инвестиционная компания — Valleyroad Capital. «Humo Air и Valleyroad Capital объединяют общие цели и стремление создать уникальную авиакомпанию в Узбекистане», — сказал CEO Humo Air Рене Гспонер.

Авиакомпания Humo Air была основана в январе 2020 года на базе ГУП «Авиакомпания специальных авиационных работ». Авиапарк перевозчика состоял из 43 самолётов Ан-2 («кукурузники»), перешедших ему от ГУП.

Премьер-министр Абдулла Арипов, анонсируя создание Humo Air, заявлял, что её тарифы будут «значительно ниже действующих» (на тот момент — у Uzbekistan Airways).

В конце 2021 года было объявлено о начале выполнения регулярных рейсов Humo Air по маршруту «Фергана-Сох-Фергана» на самолётах Ан-2.

В январе 2023 года стало известно, что частная инвестиционная компания из Швейцарии Valleyroad Capital купила Humo Air за 2,4 млн долларов.