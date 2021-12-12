Авиакомпания Humo Air начинает выполнять регулярные рейсы по маршруту «Фергана-Сох-Фергана» на самолётах Ан-2, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Полёты на первом этапе будут выполняться два раза в неделю — в понедельник и пятницу. Вылет из Ферганы будет осуществляться в 10:00, из Соха — в 12:00. Продолжительность полёта — 30 минут.

Приобрести билеты можно в аэропортах Ферганы, Андижана и Намангана, а также в здании хокимията Сохского района.

Сох — эксклав Узбекистана, окружённый территорией Кыргызстана. Аэропорт здесь был построен по постановлению президента о комплексном развитии Сохского района от августа 2020 года. Строительство длилось с февраля по октябрь. Первый тестовый рейс из Ферганы состоялся 1 ноября.

Постановление о развитии района было принято после конфликта у родника Чашма между жителями Соха и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана 31 мая прошлого года.