Агентство по управлению государственными активами Узбекистана сообщило о продаже авиакомпании Humo Air.

100% госдоли в компании продана швейцарской инвестиционной компании ValleyRoad Capital S.A. Сумма сделки составила 27,2 млрд сумов (около $2,42 млн).

Более того, ValleyRoad Capital согласилась взять на себя ряд обязательств. В частности, до 2026 года инвестор должен приобрести 18 самолётов, в том числе три — до конца второго квартала 2023 года.

Запуск первых полётов запланировано до конца июня следующего года. Покупатель обязан организовать новые рейсы «по оптимальным ценам», в том числе на маршрутах, не обслуживаемых другими авиакомпаниями.

На начальном этапе планируется запустить 16 внутренних рейсов и увеличить их число до 60 в ближайшие пять лет.

Кроме того, инвестор должен поэтапно обновить парка воздушных судов специальной (сельскохозяйственной и народнохозяйственной) авиации, привлечь к управлению квалифицированных иностранных и местных специалистов с многолетним опытом работы в области авиации, а также обеспечить формирования не менее 80% работников авиакомпании из числа резидентов Узбекистана.

«Приобретение компании иностранным инвестором по вышеуказанным условиям будет способствовать развитию конкурентной среды за счёт входа частного сектора на рынок гражданской авиации, смягчению спроса на внутренние рейсы и оказанию услуг авиаперевозок пассажирам по доступным ценам», — говорится в сообщении АУГА.

О Humo Air

Авиакомпания Humo Air была основана в январе 2020 года на базе ГУП «Авиакомпания специальных авиационных работ». Авиапарк перевозчика состоял из 43 самолётов Ан-2 («кукурузники»), перешедших ему от ГУП.

Как сообщает Spot, новый перевозчик должен был сконцентрироваться на коротких внутренних маршрутах и развитии туризма. Его компактные воздушные суда рассматривались ими в качестве более дешёвой альтернативы лайнерам Uzbekistan Airways.

Одним из заказчиков Humo Air выступил Совет министров Каракалпакстана. Также авиакомпания запустила полёты в эксклав Сох осенью 2021 года. Впрочем, основным источником заработка для компании остаётся обработка сельхозугодий, пишет издание.

В 2020 году убытки компании составили 790 млн сумов, но в 2021 году она вышла на прибыль — 2,1 млрд сумов. Однако за первые девять месяцев 2022 года, несмотря на рост выручки, компания вновь несёт убытки (105,6 млн сумов).

Об инвесторе

По данным АУГА, Valleyroad Capital S.A. была основана в 2006 году. Компания занимается услугами корпоративного финансирования для крупных предприятий в Швейцарии и за рубежом.

Команда инвестиционной фирмы «предлагает обширный и разносторонний опыт в области корпоративных финансов» в разных странах и сферах. В Узбекистане компания представлена дочерней фирмой — ООО Valleyroad Capital.