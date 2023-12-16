Жители Самарканда, проживающие по улицам Гагарина и Рудаки, обратились с письмом к помощнику президента Узбекистана Саиде Мирзиёевой, выражая обеспокоенность планируемым строительством тоннеля на пересечении этих улиц. Письмо, с которым ознакомилась «Газета.uz», подписали около 100 человек.

«Газета.uz» писала об этом проекте, необходимость которого подвергают сомнению как жители, так и специалисты. Мнение о том, что строительство тоннеля не решит транспортных проблем в городе, а только создаст новые, выражали директор центра изучения проблем развития транспорта и логистики Министерства транспорта Мурад Абидов и представитель компании-разработчика транспортного мастер-плана Самарканда — SIMETRA — Владимир Валдин. Вопросы к необходимости строительства задавало и издание Kun.uz. Реакций властей Самарканда и Самаркандской области на публикации в СМИ не было.

Поскольку местные власти игнорируют мнение горожан и экспертов, жители направили письмо в Администрацию президента. В нём говорится: «Мы уверены, что данный проект строительства тоннеля представляет серьёзную угрозу безопасности, жизни и здоровью жителей города, а также окружающей среде».

«В ответ на наше обращение органы местного управления заявили, что-это государственная политика», — отмечают авторы письма. «Ни один из чиновников и политиков не живут на перекрёстке», — добавляют они, напоминая, что подобные объекты строительства должны проходить общественное обсуждение.

Подготовка к строительству уже оказала негативное влияние на экологию места. Жители недовольны вырубкой деревьев и насаждений, которая проводилась в ночное время. Из-за земельных работ в воздухе месяцами стоит пыль. С увеличением транспортного потока (власти не скрывают, что для этого строится тоннель) неизбежно ухудшится качество воздуха и повысится уровень шума.

Большие опасения вызывает и перенос подземных коммуникаций (вода, газ, канализация) из центра улицы к жилым домам. «Мы пригласили специалиста в области коммунального строительства, который дал нам чёткие разъяснения о том, что работы по укладке труб газопровода, канализации и водопровода не соответствуют нормам строительства — [трубы укладываются] в одной траншее и вблизи к многоэтажным жилым домам», — отмечается в письме.

«Строительство тоннеля может привести к серьёзным изменениям в транспортном движении по улице, что повлияет на доступность и удобство передвижения для местных жителей и предприятий. После строительства тоннеля в радиусе 900−1200 метров не будет остановки для общественного транспорта», — указывают авторы письма.

Строительство тоннеля приведёт к ухудшению условий проживания и окажет негативное влияние на рынок недвижимости в районе. Кроме того, оно ухудшит пешеходную доступность и доступ к пунктам общепита, магазинам и другим заведениям, что приведёт к потере клиентов и падению доходов этих предприятий.

«Тоннели строят там, где нет жилых массивов и инфраструктуры», — подчёркивают авторы письмо. «Строительство тоннеля на жилой улице — это не просто техническое задание», но и вопрос, затрагивающий многие аспекты жизни людей, указывают они.

Жители отмечают, что ценят необходимость развития инфраструктуры в городе, но считают, что перечисленные ими аспекты должны учитываться, поскольку строительство несёт потенциальные риски для района и всего города. «Мы надеемся, что решения будут основаны на балансе интересов общества и устойчивого развития», — отмечают они.

Одна из страниц подписей под письмом Саиде Мирзиёевой.

К письму жителей приложены фото- и видеоматериалы, которые публиковались в СМИ.

Напомним, планируемый тоннель, если его построят, станет третьим в центре Самарканда. Первый был построен на пересечении улиц Рудаки и Бустонсарой в преддверии саммита ШОС. Здесь уже регулярно наблюдаются заторы. Второй тоннель строится на пересечении улиц Гагарина и Мирзо Улугбека. Ниже доступны ссылки на наши предыдущие материалы по этой теме.