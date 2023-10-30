В конце апреля 2022 года министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов презентовали президенту Шавкату Мирзиёеву транспортный мастер-план Самарканда и Самаркандской агломерации, рассчитанный до 2031 года. Проект разрабатывался по заказу Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе и хокимиятом Самарканда специалистами компании SIMETRA при участии специальной рабочей группы представителей профильных организаций.

Единственный город с транспортным мастер-планом

На сайте проекта поясняется, что Самарканд, стремящийся стать городом-«миллионником», — туристическая столица региона и будет всё больше привлекать туристов. Городу необходимо создание безопасных и комфортных условий для передвижения пешеходов и всех видов транспорта, с повышением эффективности управления движением и снижением негативного воздействия транспорта на окружающую среду. За счёт развития городского пассажирского транспорта, включая трамваи, можно сгладить разрыв между количеством людей, ежедневно перемещающихся на личных автомобилях (на момент разработки проекта — 592 тысячи) и общественном транспорте (порядка 330 тысяч).

«Жизнь ускорилась, возросла мобильность людей. Но общественный транспорт остаётся прежним. Проблема пробок не может быть решена расширением дорог. Следует отдавать преимущество общественному транспорту. Посмотрите на мировой опыт. Необходимо увеличить пропускную способность улиц за счёт установки „умных“ светофоров, онлайн-управления движением. В дальнейшем мы будем делать так во всех наших городах. В этом Самарканд должен послужить образцом», — заявлял президент Узбекистана.

Чтобы жители Самарканда могли следить за ходом работ и давать свои предложения рабочей группе проекта, был создан публичный информационный ресурс — сайт samarkand-transport.uz. Специалисты провели масштабное обследование пассажиропотоков на остановках и в общественном транспорте и собрали замеры скорости движения транспорта.

В результате была разработана математическая транспортная модель — «цифровой двойник» транспортной системы, на котором можно проверять любые гипотезы развития транспортной инфраструктуры.

С учётом того, что развитие трамвайной сети обладает серьёзными преимуществами перед автобусным сообщением, в мастер-план было заложено постепенное развитие трамвайной инфраструктуры, строительство новых путей, реконструкция депо и приобретение новых вагонов, а также запуск агломерационного железнодорожного маршрута.

Для качественного обслуживания населения общественным транспортом инженеры предложили внедрить сеть выделенных полос. Было предложено создать семь участков выделенных полос (40,4 км) в правых рядах улиц и один участок осевой (по центру) обособленной полосы для автобусов по улице Гагарина.

Предлагалось создать по городу транспортно-пересадочные узлы и перехватывающие парковки и автоматизированную систему управления дорожным движением с установкой детекторов транспорта.

В исторической части города было предложено создать дополнительные участки пешеходных улиц, где будет запрещено движение личного транспорта. А с учётом роста интереса населения к средствам индивидуальной мобильности инженеры советовали не откладывать развитие велосипедной инфраструктуры.

Кроме того, в документе содержались предложения по реконструкции улично-дорожной сети, а также строительству развязок и путепроводов — но не в центральной части города.

Отклонение от плана

В конце 2021 года, в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, в Самарканде на пересечении улиц Рудаки и Бустонсарой был открыт первый тоннель. Власти не намерены на этом останавливаться.





Через год после презентации транспортного мастер-плана президенту — в марте 2023 года — появились сообщения о планах строительства по улице Гагарина двух тоннелей на средства 17-летнего кредита Абу-Дабийского фонда развития. Этим же проектом предусмотрено строительство двух мостов далее по этой же улице — над железной дорогой и над каналом Сиаб. Проект был утверждён постановлением президента от сентября 2022 года и предусматривает в том числе модернизацию системы водоснабжения в городе.

Заместитель хокима Самаркандской области Акмаль Шукуров на мартовской презентации сообщил, что по итогам международного тендера проект строительства двух тоннелей и двух мостов общей стоимостью 84,2 млн долларов США будет осуществлять консорциум в составе самаркандского предприятия Me’mor Utkir Chovka и китайской Shaanxi Road and Bridge Group.

Строительство тоннеля на пересечении улиц Гагарина и Мирзо Улугбека.



Начало тоннеля на пересечении улиц Гагарина и Мирзо Улугбека.



Проезжая часть стала ближе к жилым домам. Деревья, очевидно, будут удалены.



Первый тоннель уже начали строить на пересечении улиц Гагарина и Мирзо Улугбека, второй планируют построить на пересечении Гагарина и Рудаки.

Транспортный мастер-план, который разрабатывался для города и должен был стать примером для других городов Узбекистана, строительство тоннелей на улице Гагарина не предусматривал.

Перекрёсток улиц Гагарина и Рудаки.



Представляя проекты строительства тоннелей, областной хокимият честно сообщил о плюсах и минусах этих сооружений. К «плюсам» (кавычки — от «Газеты.uz») власти отнесли «безостановочное движение транспортных средств» благодаря «бессветофорным перекрёсткам», «усиление потоков транспорта» и создание «безопасных для пешеходов подземных переходов». В качестве минусов указаны необходимость переноса деревьев и удлинение на сотни метров маршрутов автобусов и другого транспорта для поворота налево.

Будущие сваи для тоннеля на пересечении Гагарина и Мирзо Улугбека.



Несмотря на признаваемые минусы, к которым можно отнести и приведённые хокимиятом «плюсы», проект идёт полным ходом. На первом перекрёстке уже видны очертания будущего тоннеля и поворотов направо. На втором строительные работы ещё не начаты, но здесь всё лето прокладывали новые трубы для воды, газа, канализации и другие коммуникации, которые заменят трубы, проходящие сейчас по центру улицы. Траншеи местами прорыты в непосредственной близости от жилых домов.

Перенос коммуникаций на улице Гагарина недалеко от пересечения с улицей Рудаки.



Самаркандские СМИ убеждают жителей, что строительство тоннелей на этой улице «просто необходимо». Пересечении улиц Мирзо Улугбека и Гагарина «считается самым оживлённым в городе. Автомобильные пробки и ДТП здесь не редкость», сообщил в апреле телеканал STV.

«Пропускная способность новой транспортной развязки после запуска составит до 45 тысяч машин в сутки», — отмечает канал, преподнося это как преимущество. «Предусмотрены удобства и для пешеходов, для них построят подземные переходы», — заверяет канал. Он же сообщает, что за строительством тоннеля «наблюдают партнёры из Китая и Турции».

Часть улицы Гагарина имеет зелёную полосу посередине, дающую дополнительную тень и успокаивающую движение.



«Газета.uz» получила обращение жителей и владельцев коммерческих объектов на улице Гагарина, которые недовольны планами строительства тоннеля и обеспокоены будущим ухудшением среды их проживания и ведения бизнеса. Редакция направила в Самарканд корреспондентов, чтобы узнать мнения людей, а также обратилась к специалистам в сфере транспорта, которые не видят необходимости в тоннелях на этой улице. И жители, и специалисты считают, что ещё не поздно пересмотреть проект, чтобы в будущем не пришлось исправлять ошибки.

«Местная власть не услышала наших предложений»

Эскиз проекта тоннеля по улице Гагарина с изображением поезда вместо трамвая по улице Рудаки.



Директор центра изучения проблем развития транспорта и логистики Министерства транспорта Узбекистана Мурад Абидов входил в рабочую группу, разрабатывавшую транспортный мастер-план для Самарканда. В интервью «Газете.uz» он подтвердил, что тоннели на улице Гагарина не предусматривались и что они здесь не нужны.

«С самого начала, когда мы узнали о планах строительства тоннелей на пересечениях Гагарина/Мирзо Улугбека и Гагарина/Рудаки, мы настоятельно просили показать технико-экономическое обоснование, по которому этот проект должен быть обоснован», — отметил эксперт.

«Мосты через железнодорожные пути и через канал — другое дело, это необходимые объекты для создание устойчивой транспортной связанности нового массива Карасу с городской сетью», — сказал он.

Мост через железную дорогу по улице Гагарина, который планируется расширять.



«Один крупный перекрёсток на практике может в день пропускать транспортный поток вместе со светофорными фазами для перехода улиц пешеходами около 130 тысяч автомобилей. Примером такого перекрёстка в Ташкенте является пересечение улиц Навой и Самарканд дарвоза на Чорсу, где движение действительно плотное. На двух пересечениях с улицей Гагарина в Самарканде такого потока точно нет. Никто не предоставил нам обоснование необходимости строительства тоннелей на этих пересечениях», — подчеркнул Мурад Абидов.

В транспортном мастер-плане были проработаны маршруты общественного транспорта, потоки и предложена реализация коридорного решения со светофорными регулированием и автобусными полосами по оси на определённых участках улицы Гагарина, отметил он.

«Наши предложения по этим перекрёсткам — незначительные изменения дизайна перекрёстков, канализация потоков по направлениям и приоритезация автобусного движения, с уменьшением расстояния между остановками, что создаст удобства для пересадки», — сказал Мурад Абидов.

«К сожалению, местная власть не услышала наших предложений, и проект до сих пор продолжается», — отметил специалист.

Предложение по перекрёстку Гагарина и Рудаки разработчиков транспортного мастер-плана для Самарканда.



«Мифы о том, что светофорное пересечение не сможет освоить транспортные потоки, абсолютно необоснованны. Потоками всегда можно управлять, если правильно распределить их светофорами», — добавил он.

Предложение по перекрёстку Гагарина и Мирзо Улугбека разработчиков транспортного мастер-плана. Здесь выделенные линии для общественного транспорта размещены по центру улицы.



В хокимияте Самаркандской области на вопрос о том, почему было принято решение строить тоннели, если они не предусматривались мастер-планом, «Газете.uz» ответили, что мастер-план имеет рекомендательный характер.

Директор компании SIMETRA по решениям в области общественного транспорта Владимир Валдин в интервью «Газете.uz» сказал, что новые развязки на Гагарина «однозначно усилят пробки на регулируемом пересечении с улицей Навои. А конкретно развязка с Мирзо Улугбека усилит пробки на пересечении с улицей Амира Темура. Потому что машины, конечно, быстрее проедут в тоннелях, но только до следующего перекрёстка».

«Это произойдёт очень быстро после открытия движения. Это фактически моментальный эффект. А со временем пробки будут усиливаться за счёт привлечения новых пользователей автотранспорта. В общем, пробки на пересечении с Навои и Амира Темура вырастут сразу же после сдачи объекта в эксплуатацию», — уверен он.

Трамвай в Самарканде не имеет приоритета и делит дорогу с автомобилями.



«Общественный транспорт в Самарканде пока и так не самый совершенный. И появление развязок очень сузит свободу манёвра города по управлению транспортом в части приоритета автобусов. Они так и будут стоять в пробках вместе со всеми. А кому интересен автобус, который стоит в пробке? Ни перевозчику, ни пассажирам», — сказал эксперт.

«Кроме того, любой участок возможного скоростного движения в городе делает среду более опасной, потому что любой мост и любой тоннель говорит автомобилистам: „Делай вжух!“ Это законы психологии, обойти которые невозможно», — подчеркнул он.

Тоннель на Рудаки/Бустонсарой с подъездами занимает огромную территорию.



У уже построенной развязки на Рудаки/Бустонсарой «был хотя бы представительский подтекст», сказал Владимир Валдин. «Развязка строилась к саммиту ШОС и формировала часть маршрута парадной трассы от аэропорта до правительственного квартала в центре города».

Подземный переход, который власти преподносят как преимущество. Жители с ними не согласны.



«Стало красивее, особенно за счёт благоустройства, но о повышении удобства непосредственно для жителей города тут говорить не приходится. Появились громоздкие и неудобные подземные переходы и очень большие перегоны между остановками общественного транспорта», — отметил он.

Полное интервью с Владимиром Валдиным читайте на «Газете.uz» в ближайшее время.

Альтернативный вариант дизайна перекрёстка без тоннеля

Транспортный инженер Александр Девяткин, участвовавший в проекте реконструкции улицы Навои в Ташкенте вместе с урбанистом Аркадием Гершманом и не раз посещавший Самарканд, на вопрос «Газеты.uz» ответил: «Однозначно могу сказать, что в текущей ситуации, с текущими потоками транспорта, строительство тоннеля не улучшит ситуацию».

«С улицы Гагарина, например, больше автомобилей поворачивает налево, чем едет прямо. Реализация тоннеля приведёт либо к значительному перепробегу для этих потоков и росту нагрузки на улицу Рудаки, если будет ликвидирован светофор, либо к росту времени ожидания для поворота, потому что пропускная способность улицы именно перед светофором станет меньше из-за переноса двух полос в тоннель», — отметил он.

На перекрёстке Гагарина и Рудаки не хватает пешеходных светофоров, а пешеходы из-за строительных работ вынуждены местами идти по проезжей части.



«Естественно, для пешеходов и жителей такое изменение не повысит качество среды — при сохранении светофора перекрёсток так и останется огромным асфальтовым полем, а при реализации подземных переходов пространство станет ещё менее комфортным для горожан, чем есть сейчас», — считает эксперт.

Наиболее эффективным решением для перекрёстка Александр Девяткин считает создание выделенных полос для общественного транспорт по центру улицы, которые и так были предусмотрены транспортным мастер-планом для Самарканда, и сохранение регулируемого перекрёстка с организацией дополнительных полос для поворота перед ним.

«Это позволит повысить безопасность проезда перекрёстка для автомобилей и перехода для пешеходов, а также снизит задержки для проезда общественного транспорта», — уверен он.

Опасные и незащищённые остановки трамвая по улице Рудаки представляют большой риск для пешеходов. Многие, выйдя из трамвая, переходят на противоположную сторону улицы, где пешеходного перехода нет.



«Кроме того, не следует забывать и об улице Рудаки — на ней сейчас посадка в трамвай осуществляется с трёхполосной проезжей части. Такая ситуация — противоположность термина „безопасность движения“. Как минимум следует организовать платформы для посадки в трамвай, а сама трамвайная линия должна быть обособлена от остальных полос движения», — добавил он.

Созданием бессветофорных магистралей «город в долгосрочной перспективе делает ставку на развитие перемещений именно на автомобиле, стимулирует жителей выбирать именно автомобиль для перемещений по городу», отметил Александр Девяткин.

«Но автомобильная инфраструктура, в пересчёте на одного пассажира, — самая дорогая из возможных как при строительстве, так и при обслуживании, требует больше всего пространства, а страдают от последствий роста автомобилепользования все жители города», — подчеркнул он.

«Может ли себе Самарканд позволить дорогую инфраструктуру? Предположим, что да. Могут ли все жители города купить автомобиль, чтобы использовать эту дорогую инфраструктуру? Садясь в переполненный самаркандский автобус вечером в субботу, я могу сказать точно, что нет», — сказал эксперт.

«Оплачивать строительство и содержание такой инфраструктуры будут все жители, стоять в пробках, вызванных ростом числа автомобилей на улицах, будут и пассажиры автобусов тоже, но редкими преимуществами такой инфраструктуры в виде возможности за 10 минут проехать город насквозь будут только те немногие, у кого есть автомобиль и кому надо добраться из одного конца этой магистрали в другой», — отметил он.

Такие решения, как тоннели и эстакады на перекрёстках, «решают только проблему потока в одной точке большой паутины, которой является вся уличная сеть города», сказал Александр Девяткин.

«При реализации тоннеля поток, который сейчас дробится на несколько небольших очередей перед каждым перекрёстком, просто проедет дальше и сольётся со следующим потоком, но конечное время в пути это не сократит», — пояснил он.

Нажмите для увеличения.



На картах Google есть снимок (выше), на котором в час пик в будний день очередь из автомобилей в тоннеле по Рудаки занимает около километра и заполняет весь тоннель, даже трамвайные пути, указал специалист.

«Этот проект — отличный пример, как не стоит делать. Да, часто по тоннелю можно проехать пересечение без ожидания, но для разворота, правого и левого поворота остались только две полосы, и даже в выходные проехать по ним удаётся не за одну фазу. Да, есть безопасные подземные переходы, но прямо при мне человек шесть перебежали дорогу по земле по кратчайшему пути — прямо у входа в подземный переход. А на поддержание этого тоннеля уходит, судя по всему, так много средств, что в построенном кармане на остановке сразу за этим перекрёстком два водосточных люка не закрыты никакой решёткой, а асфальт рядом с ними имеет следы провала в них не то автобусов, не то грузовиков», — сказал Александр Девяткин.

Урбанист Аркадий Гершман в недавней публикации в своём канале «Город для людей» написал: в Самарканде «из благих побуждений занимаются вредительством и заодно затягивают на шее кабальную верёвку».

«В итоге мы имеем проект, который не сделает лучше автомобилистам в часы пик, превратит улицу в гоночный трек по ночам, не даст сделать удобную пересадку с автобусов на трамвай, убьёт благополучную среду для жителей центра и, вероятнее всего, приведёт к закрытию бизнеса вдоль улицы. И за всё это ещё нужно будет выплачивать долг с процентами!» — отметил он.

Нажмите для увеличения.



Аркадий Гершман опубликовал вариант дизайна перекрёстка, предложенный Александром Девяткиным. За счёт изменения направления полос и настройки светофорных циклов можно не только улучшить движение для автомобилей, но и вместить линию скоростного автобуса в новый район Карасу, ради чего власти и решили строить тоннели.

«Даже останется место для новых деревьев. Это тот редкий случай, когда в границах текущей проезжей части можно сделать хорошо всем без какой-либо развязки», — отметил урбанист.

Летом перед жилым домом на перекрёстке срубили многолетние и молодые деревья. Жители говорят, что рабочие делали это по ночам.

«Просим руководство пересмотреть проект» — жители домов по улице Гагарина

«Газета.uz» поговорила с жителями домов, расположенных рядом с перекрёстком улиц Гагарина и Рудаки. Некоторые из них сказали, что не в курсе того, что планируют построить на перекрёстке. Несколько человек повторили сообщения властей и СМИ о том, что здесь будет «удобно» и «красиво». Многие из нет, кто против строительства, не захотели называть свои имена и говорить на камеру.

Те, кто согласился говорить открыто, сказали, что узнали о планируемом строительстве только когда здесь начались земляные работы.





Предприниматель Маъруф Комилов считает, что тоннель здесь не нужен, потому что вокруг перекрёстка расположены жилые дома, что означает высокую плотность населения. Кроме того, прямо под перекрёстком проходят важные коммуникации.

«Строительство окажет влияние на наш супермаркет. У нас работают 20−25 человек. Если здесь появится тоннель, наш бизнес может понести убытки, сотрудники — остаться без работы», — сказал он.

«Основной поток здесь идёт не в направлении, в котором строится тоннель, а с улицы Гагарина налево, в сторону вокзала. Если построят тоннель, машинам придётся ехать 500−600 метров от перекрёстка, затем разворачиваться и ехать в сторону вокзала», — отметил Маъруф Комилов.

«Говорят, что здесь также построят подземные переходы. Я считаю, что подземные переходы для людей неудобны. Потому что есть много людей с детскими колясками, пожилых. Для них спускаться на 8−10 метров вниз, а потом снова подниматься наверх представляет сложность», — сказал он.

«Естественно, с открытием тоннеля улица превратится в дорогу со скоростным движением транспорта», — добавил бизнесмен.





Местная жительница Зебинисо Холикова считает, что изменения на перекрёстке создадут неудобства для её детей, которые ходят в школу, и пожилого свёкра.

Подземные переходы у тоннеля на Рудаки/Бустонсарой имеют примерно по 45 ступеней вниз и вверх. Многие люди предпочитают переходить дорогу по земле.



«Во многих местах, где есть подземные переходы, можно видеть, что люди всё равно переходят улицу по земле», — отметила женщина. Такую ситуацию, к примеру, можно увидеть на пересечении Рудаки и Бустонсарой, где был открыт первый тоннель.

«Если построят тоннель, машины начнут ездить на высокой скорости. Сейчас водители хотя бы немного себя сдерживают», — говорит Хуршид Пулатов.





Домком дома №37 по улице Гагарина Шахзода Раджабова также рассказала, что никто не предупреждал жителей о планируемом строительстве: «Мы узнали об этом только тогда, когда сюда пригнали строительную технику и начали копать».

«Я говорила с жителями домов по обе стороны улицы. Это не только моё мнение: вопрос строительства тоннеля на этой улице должен быть пересмотрен. Мы хотели бы попросить этого у руководства», — сказала она.

Дети играют в вырытой траншее на улице Гагарина.



«Ещё до начала строительства тоннеля при прокладке труб в наших домах ощущалась вибрация, дрожали стёкла, будто возле дома проезжал танк, люди забеспокоились. Мы считаем, что если здесь начнут строить тоннель, дома вдоль улицы придут в аварийное состояние», — отметила домком.

«По обе стороны улицы живут много людей. Это означает, что есть вопросы использования транспорта, доступа скорой помощи, посещения детьми школ, пожилыми людьми разных мест. Если будет построен тоннель или мост, машинам станет сложнее заезжать к домам, детям придётся дальше идти до остановки», — сказала Шахзода Раджабова.

«Говорят, что тоннель выше по улице [Рудаки] предотвратил пробки. Но там на перекрёстке больница. Чтобы в неё попасть, людям приходится очень далеко идти пешком, потому что машины не могут подъезжать. У нас здесь будет так же, если построят тоннель», — отметила она.





Предприниматель Саид Хакимов уверен, что тоннель на перекрёстке Гагарина/Рудаки совершенно не нужен.

«Живой пример — чуть выше есть тоннель, который строили два года. Что мы сейчас делаем? Мы просто берём пробку из машин на перекрёстке и переносим её на следующий перекрёсток. Теперь такая же пробка на следующем перекрёстке… Здесь будет так же», — считает он.

Пересечение Рудаки с Дагбитской сразу после тоннеля в выходной день.



«Строительство тоннеля — процесс, занимающий много времени. Жить два-три года в пыли нельзя назвать правильным. Это очень неправильно. Во-вторых, это очень негативно скажется на моём бизнесе. Здесь будет просто бесконечный поток машин. Мы потеряем всех клиентов, все парковочные места. Мы просто не сможем тут работать и будем вынуждены уйти отсюда», — отметил Саид Хакимов.

Улица Гагарина недалеко от пересечения с улицей Рудаки.



«На примере того тоннеля можно увидеть, что будет. Там нет никакого бизнеса. То место просто превратилось в трассу. Перекрёсток просто потеряет свою привлекательность. Смотрите, какая здесь инфраструктура. Магазин, ресторан, с той стороны тоже магазины, кафе. Умрёт и перекрёсток, и всё это», — считает бизнесмен.

В сентябре «Газета.uz» публиковала интервью ташкентского урбаниста Искандара Солиева. Он назвал тоннели в центре Самарканда «вредными и ненужными».

Над материалом работали Азамат Атаджанов и Давлат Умаров.