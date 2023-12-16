Россия рассматривает возможность наращивания экспорта нефти и нефтепродуктов в Узбекистан, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном 15 декабря в Москве.

По его словам, стороны плодотворно взаимодействуют в сфере стандартизации и метрологии. В настоящее время сформированы рекомендуемые перечни испытательного оборудования для модернизации и дооснащения испытательных лабораторий узбекской стороны.

«В результате появится возможность проведения оценки соответствия требованиям 15 технических регламентов ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Большое значение придаём сотрудничеству в энергетике. Прорабатываем возможность увеличения поставок в Узбекистан нефти и нефтепродуктов», — цитирует Мантурова ТАСС.

Фото: Минпромторг РФ.

Кроме того, как отмечает глава Минпромторга, Россия поддерживает стремление Узбекистана осваивать собственную минерально-сырьевую базу и готова продолжать обсуждение партнёрства в области геологии и недропользования.

«У нас уже есть успешные проекты по проведению разведочных работ на нефть и газ в акватории Аральского моря и прилегающих территориях. Впервые в постсоветской истории на территории Узбекистана выполнены сейсморазведочные работы на углеводородное сырье. Их результаты позволяют прогнозировать открытие в регионе крупных преимущественно газовых месторождений», — подчеркнул он.

В 24-м заседании межправкомиссии также принял участие вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Напомним, в 2024 году планируется увеличение поставок нефти из России в Узбекистан через территорию Казахстана до 1 миллиона тонн,. Это более чем в три раза больше объёма нефти, который планировалось импортировать в 2023 году (300 тысяч тонн).

В начале 2023 года объёмы импорта бензина в Узбекистан вырос в несколько раз. За первые четыре месяца было поставлено 335,2 млн литров, что почти в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Общая стоимость импорта составила 136,67 млн долларов, или 0,4 доллара за литр. Почти весь объём пришёлся на Россию.

В середине ноября на совещании в Термезе президент Шавкат Мирзиёев рассказал о реализации крупных промышленных проектов в Сурхандарье. По его словам, запуск газохимического комплекса в Байсуне и расширение геологоразведки приведёт к достижению нефтяной независимости Узбекистана через 2−3 года.