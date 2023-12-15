В соцсетях распространилось видео, на котором камера видеонаблюдения зафиксировала столкновение двух легковых автомобилей, один из которых выехал на встречную полосу.
Как сообщили в УБДД УВД Ферганской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря примерно в 13:00 на перекрёстке лиц А. Яссавий и Тинчлик в Маргилане.
Ю. М. (2003 года рождения), находившийся за рулём автомобиля Tahoe, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Tico под управлением Т. С. (1992).
В результате аварии водитель Tico и один из его пассажиров были госпитализированы с травмами.
УБДД УВД Маргилана проводит доследственную проверку.