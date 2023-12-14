Заместитель директора по хозяйственной части в 99-й школе Мирзо-Улугбекского района Ташкента задержан по делу о смерти ученика 8-го класса от удара током. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлёкшая смерть человека / наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определённого права) и другим статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Он заключён под стражу.

28 ноября в социальных сетях распространилась информация о том, что учащийся 8-го класса прикоснулся к открытому электропроводу на территории школы и погиб в результате удара током.

В столичном управлении дошкольного и школьного образования опровергли факт удара током и сообщили, что 27 ноября около 18:15 ученик А. А. потерял сознание, выходя со спортивной площадки во дворе учебного заведения, и скончался в больнице. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что, по предварительной информации судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила в результате электротравмы и было возбуждено уголовное дело.