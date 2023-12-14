Бухарский и Ферганский нефтеперерабатывающие заводы Узбекистана увеличили производство бензина на 21,2%, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

Для удовлетворения возросшего спроса среднесуточный выпуск топлива на Бухарском и Ферганском НПЗ вырос на 700 тонн — до 4000 тонн (на ФНПЗ приходится 1000 тонн).

Также местная компания SDK Group And увеличила импорт автобензина марки Аи-92 К5 из России.

«Таким образом, было достигнуто увеличение объёма продаж автобензина на внутреннем рынке, выставляемого на биржевые торги», — говорится в сообщении.

Кроме того, на фоне резкого похолодания решено удвоить суточный объём поставок бензина в Ферганскую долину — до 800 тонн. Туда поставляется основная часть топлива, производимого ФНПЗ.

Отметим, что 11 декабря на бирже реализовано 5065 тонн бензина, а 13 декабря — 3005 тонн (данные за 14 декабря пока не публиковались). За месяц биржевая цена повысилась с 6334 до 7525 сумов (+18,8%), несмотря на обнуление акцизного налога.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее сообщал, что до конца года планируется импортировать в Узбекистан 371 тысячу тонн бензина из России.