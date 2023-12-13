Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 12 декабря обсудил вопросы создания благоприятных условий для празднования Нового года в Узбекистане, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечалось, что «культурные мероприятия пройдут на высоком уровне, будут расширены развлекательные программы и услуги».

На рынках планируется организовать ярмарки со сниженными ценами. Генеральная прокуратура будет осуществлять надзор за попытками безосновательного завышения цен, говорится в сообщении.

Президент поручил, чтобы общественный транспорт работал стабильно, а обслуживание пассажиров в метро и автобусах было качественным.

Затронуты также вопросы улучшения условий на остановках, очистки дорог и повышения безопасности дорожного движения.

Отметим, что прокуроры районов Ташкента регулярно посещают дехканские рынки, чтобы проверить факты необоснованного завышения цен и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.