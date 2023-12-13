С наступлением холодов и резкого понижения температуры жители Ташкента и других регионов Узбекистана столкнулись с отключением от электроснабжения через счётчик. Большая часть отключений пришлась на абонентов, у которых установлены трёхфазные счётчики.

Диспетчерская служба 1055 сообщила, что это связано с вводом ограничения потребления электроэнергии в 10 кВт·ч, и попросила пользователей не включать дополнительно приборы с большой мощностью.

В «Потребитель.уз» сообщили, что отключения происходят и при достижении порога в 5 кВт. Жители направились в районные предприятия энергоснабжения для выяснения причин, где для обеспечения порядка были привлечены сотрудники ОВД и Национальной гвардии.

Когда начали вводить лимит?

Согласно поправкам в Правила пользования электроэнергией (пункт 63−4 в узбекской версии документа), о которых сообщалось в октябре, с 1 ноября 2023 года выделенная мощность электроэнергии «в целях рационального использования» может быть ограничена. Ограничение мощности в 10−15 кВт может устанавливаться автоматизированной системой контроля и учёта электрической энергии (АСКУЭ) в зависимости от минимальной мощности приборов, необходимых для нужд потребителей, и региона.

Компания «Региональные электрические сети» в октябре подчёркивала, что ограничения будут вводиться по мере необходимости в регионах с устаревшими и энергозатратными электросетями и трансформаторными пунктами, чтобы потребители не оставались без электроснабжения на длительное время.

На запрос «Газеты.uz» 13 декабря в пресс-службе «Региональных электрических сетей» подтвердили введение ограничений «в пределах 10−15 кВт».

«Это направлено на предотвращение крупных аварий, которые могут произойти на трансформаторных пунктах электрических сетей в зимний период, холода, а также на снижение давления на кабели… Потребители, использовавшие большой объём электроэнергии, автоматически отключались от сети через счётчик. В результате в регионах, в частности в Ташкенте, предотвращены аварийные ситуации в 20 трансформаторных пунктах. Иначе потребители остались бы без света на 2−3 дня», — заявили в компании.

Практика автоматических отключений отменена — Минэнерго

Спустя некоторое время пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев сообщил, что практика автоматического отключения потребителей от электроэнергии временно приостановлена.

Он отметил, что сейчас в социальных сетях публикуются неподтверждённые сообщения об отключении от электроснабжения при потреблении более 4,5 кВт·ч электроэнергии.

По его словам, ограничения по мощнотси в 10−15 кВт были в рамках вышеуказанных Правил пользования электроэнергией после обновления программного обеспечения «умных» счётчиков. Представитель Минэнерго указал, что такая практика применяется в районах с высоким потреблением.

«И когда потребитель отключит лишнее оборудование и снизит напряжение к заданной норме, счётчик автоматически включится в течение 15 минут. Однако эта норма была временно отменена, чтобы поддержать потребителей в холодные дни. То есть, когда владелец квартиры потребляет электроэнергию сверх установленной нормы, счётчик автоматически отключаться не будет», — заверил он.

Тем не менее, потребителей попросили по возможности не использовать «ненужное, избыточное электрооборудование, экономить электроэнергию».

По его словам, если в доме произошло отключение электроэнергии из-за перегрузки, электроснабжение автоматически восстановится в течение 10−15 минут после снижения нагрузки.

10−15 кВт·ч — это много?

Хасан Тошхужаев сообщил, для потребления 15 кВт·ч электроэнергии необходимо, чтобы в течение одного часа одновременно работали 6 холодильников, 3 кондиционера средней мощностью 1,5 кВт и 3 электрические духовки.

Потребление 3 телевизоров и 20 лампочек может составить всего 1,5−2 кВт·ч.

«Поэтому у 98% населения нет абсолютно никаких оснований для беспокойства», — сказал он.

Напомним, руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминота», «Региональных электрических сетей», Узэнергоинспекции и других предприятий ранее представили отчёты о подготовке к зиме президенту. По их словам, энергосистема «готова к любым капризам погоды и аномальным холодам».